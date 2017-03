Napsali nám: Naši čtvrťáci v pravěku

V druhém pololetí čtvrté třídy se žáci ve vlastivědě ponořili do hluboké historie. Foto: Milena Hampejsová

Abychom si dobu skutečně prožili, přišli jsme do školy v kostýmech pravěkých lovců a jejich žen. Maminky, tatínkové i ostatní členové rodiny vydatně pomáhali, kromě kostýmů připravovali i ostatní potřebné pomůcky. A tak zanedlouho byla třída plná klacků, kamenů, kožešin a dalšího materiálu, který simuloval pravěké pomůcky pro výrobu nástrojů, nářadí, zbraní, ozdob, šperků i obleků. Potom jsme se dali společně do práce. Pod šikovnýma rukama žáků se objevily pravěké sekery s topůrky z klacků a ostřím z kamene, umně vyrobené oštěpy, náhrdelníky z kostí ryb a kamenných ozdob. Ve vestibulu školy se objevilo obydlí pro pravěké lovce, sestavené z klacků, svázané provazy z lýka, vystlané suchou trávou a pokryté kožešinami. Žáci se ponořili do práce, a jak dny plynuly, přicházeli stále s novými a novými nápady a náměty a svoje práce stále zdokonalovali. Když přišel den hodnocení a ukončení projektu, všichni se radovali a byli pyšní na to, jak to dokázali. Byl ale i smutek nad tím, že vše už končí. A proto jsme se přesunuli do doby příchodu Slovanů na naše území s praotcem Čechem a pustili se do nové práce. Čeká nás prostorový model hory Říp, naše nejstarší minulost v pověstech. Děkuji všem rodičům a ostatním, kteří se podíleli na naší společné práci. Mgr. Milena Hampejsová třídní učitelka 4. B, ZŠ Antonína Sochora, Duchcov



Autor: Redakce