Naši prvňáci: Už zítra představíme žáčky ze Základní školy Dubí 1

Teplice – Možná, že někteří fanoušci Teplic na konci 64. minuty pátečního utkání žlutomodrých s Bohemians Praha 1905 napětím ani nedýchali. Klokan Bartek se trestuhodně dokázal přes obranu domácích dostat k centru na Reitra, který hlavičkou mohl poslat míč do odkryté klece Severočechů. Gólman Sklářů Tomáš Grigar se ale mohutně odrazil a míč vyrazil do bezpečí. „Měl jsem štěstí, že balón byl pro brankáře v ideální výšce. Kdyby to dal nahoru, tak to byl gól,“ komentoval Grigar po utkání skromně.