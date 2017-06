Navrhovaný tunel pod Bílinou je příliš drahý

Bílina - Ve městě se během dne tvoří dlouhé kolony aut. Bílina nutně potřebuje ulevit v dopravě.

Doprava v Bílině. Průtah městem podél řeky je zahuštěný. Obchvat by městu hodně pomohl. Foto: Deník - Zdeněk Traxler

Pokud by se mělo ulehčit dopravě na frekventované silnici přes Bílinu, pak to bude nejdříve za deset let. Jakékoliv adekvátní dopravní řešení se totiž dříve nestihne. Po rozpravě ze zástupci Ředitelství silnic a dálnic to už před časem uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.

ČEKÁNÍ SE PROTÁHNE

Nyní to navíc vypadá, že čekací lhůta na lepší řešení se ještě protáhne. Ze hry už je nejspíše i zatím poslední varianta, tzv. X. Ta měla dopravu z části svézt do tunelu. Finanční rozvahu měla na částku sedm miliard, což je na poměrně krátký průjezd Bílinou poměrně dost.

Uznává to i autor návrhu Antonín Majer z Bíliny. „Na tříkilometrový úsek to je hodně peněz," řekl nedávno pro MF Dnes.

Jeho více než deset let starý návrh by auta, která by nemířila přímo do Bíliny, navedl ve směru od Mostu u Kyselky pod zem. 700 metrů dlouhý tunel by podle návrh bývalého bílinského zastupitele vyústil za bílinským nádražím a na silnici I/13 by se napojil až na druhém konci města.

Uvažovaná cesta si našla i své příznivce v současném zastupitelstvu. Všichni si ale uvědomují finanční náročnost. „Hodně to prodražuje právě tunel pod řekou," poukazuje starosta Oldřich Bubeníček.

To, že město Bílina potřebuje tranzitní dopravě ulevit, si uvědomuje i opoziční zastupitel Pavel Pastyřík. „Některé dny jsou ve městě hodně dlouhé fronty aut. Je potřeba to řešit. Mluví se o tom už hodně dlouho," podotýká.

OBCHVAT JE ZE HRY

Po nějakém řešení dopravy v Bílině se volá už od konce 60. let a od té doby se tranzit zmnohonásobil. Bílina původně počítala s tzv. variantou A, tedy osmikilometrovým východním obchvatem města, který však ŘSD už dávno vyřadilo ze hry.

„Původně uvažovaná a v územním plánu města stabilizovaná trasa A se neukazuje dostatečně efektivní, a to hlavně kvůli podstatnému prodloužení proti dnešní trase průtahu," uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Jako náhradní řešení tedy měla být z části vedená doprava tunelem pod městem. I to ale vyvolávalo mezi zastupiteli diskuze.

„Napojení na stávající silnice bude koncentrovat velké množství aut u rekreační a sportovní zóny na Kyselce," upozornil zastupitel Jindřich Brunclík.

Kromě zmíněných možností byla ve hře i idea přemostění města, které by vedlo přímo nad stávající silnicí 1/13, po tzv. estakádě. I zde šlo ale především o sen než možnou realitu.

V kuloárech se nyní proslýchá, že by se ještě mohlo nechat prověřit jedno řešení. Tunel, který by kopíroval stávající silnici podél řeky, který by vodní koryto pod zemí nekřižoval.

Doprava v BíliněBílina představuje úzké hrdlo na čtyřproudové silnici z Chomutova do Teplic. Někdejší ministr dopravy Aleš Řebíček plánoval hloubený tunel centrem města, pak zase získala převahu dlouhá varianta obchvatu východně od města. A za tu dobu doprava zhoustla natolik, že po úzké silnici okolo městského centra denně projede asi 16.500 aut, což odpovídá běžné zátěži dálnice.