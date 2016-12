Nejkrásnější dárek: V ústecké zoo se narodilo mládě orangutana

Krásné Březno - V závěru roku se v ústecké zoologické zahradě narodilo mládě, které se řadí do kategorie V.I.P.

Mládě orangutana bornejského se narodilo v ústecké zoo.Foto: Věra Vrabcová

„Ve středu 14. prosince přišlo na svět mládě orangutana bornejského, jeho rodiči jsou známí obyvatelé naší zoo – samec Ňuňák a samička Ňuninka. I když se nenarodilo přímo na Štědrý den, vypadá to jako dárek pod stromeček. Čekali jsme se zveřejněním této zprávy několik dní, hlavně kvůli tomu, že první dny jsou pro mládě nejkritičtější. Dalším důvodem bylo to, že Ňuninka trávila první dny po porodu v zázemí, to kvůli odpočinku a klidu, takže ji s mládětem veřejnost stejně neměla možnost vidět. Samec Ňuňák byl od ní oddělen, společnost jí dělala pouze šestiletá dcera Cantik. Čekali jsme, až se novopečená matka sama rozhodne a projeví zájem přejít do vnitřní expozice, kde ji z haly mohou přes sklo sledovat i návštěvníci zoo. Tento okamžik nastal dnes ráno, což bylo impulsem ke zveřejnění této radostné události," popisuje Věra Vrabcová.

POROD V PRAVÉ POLEDNE

Velkým zážitkem byl pro chovatelky samotný porod. „Ňuninka rodila tentokrát ve dne, přímo v poledne. Pozorovaly jsme, že jí praskla plodová voda a pak šlo všechno velice rychle, do pěti minut bylo mládě na světě", popisují Lucie Brožová a Alena Hippmannová. „Vzhledem k tomu, že se jedná o jejího pátého potomka, projevuje se jako zkušená matka a od samého začátku se o něj vzorně stará. Překvapila nás změna chování Cantik, která se drží v její těsné blízkosti, objímá ji a celkově se úplně zklidnila. Zároveň projevuje o nového člena rodiny velký zájem, mládě očichává a jemně se ho dotýká," vysvětlují.

Orangutani Ňuňák s Ňuninkou žijí v ústecké zoo od roku 1989. „Jejich první mládě se narodilo v roce 1998. Druhorozený syn, sameček Ámos (nar. roku 2000) byl v osmi letech přesunut do holandské zoo Appeldoorn, kde se mu narodila již tři mláďata, takže momentální rodiče jsou zároveň i prarodiči. Další syn, devítiletý Budi žije v německé Zoo Kolín nad Rýnem a poslední mládě, šestiletá Cantik, žije dosud se svými rodiči u nás," rekapituluje Věra Vrabcová.

„Od pátku 23. prosince, mohou z návštěvnické haly přes sklo rodinku pozorovat i návštěvníci naší zoo," sděluje kolegyně Nikola Roštejnská.

„Pokud by však došlo k nějakým komplikacím, jsou chovatelé připraveni pavilon uzavřít, neboť naší prioritou je odchov mláděte a zdraví a pohoda zvířat. Mohlo by k tomu dojít v sobotu 24. prosince, kdy se koná poslední akce letošního roku – Štědrý den v zoo a nadílka pro zvířata. Vzhledem k tomu, že očekáváme vysokou návštěvnost, mohl by velký počet lidí v pavilonu zvířata znervóznit. Každopádně věříme, že by tento výjimečný krok všichni příchozí pochopili," uzavírá Nikola Roštejnská.

Orangutan bornejský

Patří mezi lidoopy, současný výskyt tohoto druhu je vázán pouze na ostrov Borneo (dalším druhem je orangutan sumaterský, který žije na Sumatře). Jeho domovem jsou tropické deštné lesy, život tráví v korunách stromů. Potravu tvoří převážně různé plody, ovoce, výhonky, větve, listy, kůra stromů a keřů. Žije samotářským způsobem života, samci a samice se potkávají pouze v období říje. Samice rodí po devítiměsíční březosti jedno mládě, které se osamostatňuje až v 7-9 roce života.

Orangutan bornejský je zapsán v seznamu ohrožených druhů (The IUCN Red List of Threathened Species), v letošním roce byl dokonce přesunut z kategorie „ohrožený" do kategorie „kriticky ohrožený". Důvodem poklesu populace je zejména ztráta životního prostředí kvůli kácení pralesů a zakládání plantáží palmy olejné (mimochodem, palmový olej je používán ve více než polovině potravin, které každý z nás denně nakupuje!!!) a ilegální lov.