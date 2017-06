Novela by asi pohřbila Moldavskou dráhu. Obce jsou kategoricky proti

Teplicko – Na světě je další možná komplikace pro Moldavskou dráhu. Ta současná se nazývá sesuv a ta budoucí je obsažena ve výroku ministra dopravy Dana Ťoka, který prohlásil, že by se měl novelizovat zákon, jenž ukládá Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) opravovat všechny železniční tratě tedy i ty nerentabilní.

Vlaky do hor na trati Most - Moldava využívá spousta turistů i sportovců.Foto: Deník/Roman Nešetřil

Pokud by se tak stalo, tak by to byl asi konec pro Moldavskou dráhu, která funguje jen o víkendech a prázdninách a na svůj provoz si nevydělá. Obcím a městům kolem trati se tento nápad vůbec nelíbí.

ZACHOVÁNÍ PRO PŘÍŠTÍ GENERACE

„Rozumím myšlence, že nerentabilní provozy čehokoli by se neměly dále dotovat nebo by se měly upravit tak, aby se rentabilními staly. To ví každý majitel firmy, dokonce dnes už i vedení měst a obcí. V jiném světle ale vidím například kulturní památky, o které bychom měli společnými silami pečovat a uchovat je pro příští generace," řekla místostarostka Moldavy Eva Kardová.

Těmi "společnými" silami myslí Kardová především stát. „Stát zapříčinil jejich stav, protože za čtyřicet totalitních a třicet postkomunistických let, většinu těchto památek neudržoval. Moldavská dráha není výjimkou. Proto zodpovědnost za tento stav nenese nikdo jiný než státní politika té či oné doby. A tím si nemyji ruce, ale nedokážeme jako malá obec dělat pro Moldavskou dráhu víc, než děláme. Na druhou stranu věřím, že pan ministr to takto nemyslel a že některé věty byly dány do jiného kontextu. Pokud by tomu tak bylo, nemá ve vládě, co dělat," dodala místostarostka Moldavy Kardová.

Moldavská horská dráha je hojně využívána turisty a to během celého roku. Momentálně, ale v úseku Osek – Moldava jezdí místo motoráčků autobusy. Na vině je sesuv, který již v březnu stopl vláčky.

„Chceme, aby byl sesuv, co nejrychleji odstraněn a motoráčky se vrátily zase na koleje. Slova pana ministra o tom, že by se stát přestal starat o lokální železniční tratě, považuji za špatný vtip. Všude jinde na světě si takové tratě hýčkají a my bychom se k nim chovali jako cikáni, kteří něco vybydlí a odtáhnou dál? To se snad nestane!" věří starosta Dubí Petr Pípal.

OPRAVA JIŽ V ČERVNU?

Podle posledních informací by SŽDC mohla začít opravovat sesuv již v červnu. Projektová dokumentace na sanaci je hotova a probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

„V případě bezproblémového průběhu by práce na opravě mohly začít již v průběhu června. Dle výsledků analýz byl korigován časový průběh prací. Nově se předpokládá, že opravné práce budou probíhat v průběhu nejen v průběhu letošní stavební sezony, ale úplné dokončení sanačních prací bude završeno až v průběhu příštího roku," napsal ve vyjádření pro obce podél trati Jindřich Kušnír, ředitel odboru drážní a vodní dopravy ministerstva dopravy.

I když se na příčině nesjízdnosti tratě na Moldavu, tedy na sesuvu náspu nad Mikulovem prozatím nepracuje, přesto na Moldavské dráze probíhají rekonstrukční práce. A to jak v úseku Hrob - Dubí, tak v úseku Nové Město - Moldava. Od portálu novoměstského tunelu přes zastávku Mikulov-Nové Město až před nádraží Moldava se obnovuje zhruba 1800 metrů kolejí.

Moldavská horská dráha Moldavská horská dráha Most – Freiberg (nazývaná též Teplický Semmering), byla oficiálně zprovozněna 18. května 1885. Už v roce 1876 byl zprovoznění dílčí úsek do současné stanice Osek město, o rok později do stanice Hrob. V rámci ČR se jedná o technicky unikátní horskou trať, která pomocí tunelů, viaduktů a úvraťové stanice v Dubí překonává značné stoupání. Celoročně bývá oblíbeným dopravním prostředkem za sportem a turistikou do Krušných hor.