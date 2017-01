Novosedlice opraví hřiště a pořídí kamerový systém

Teplicko - Obec Novosedlice pro letošek chystá několik investic. Posílena by měla být bezpečnost a dojde i k opravám hřišť či rekonstrukci kulturní památky. Vedení obce bude letos hospodařit se schodkovým rozpočtem a to zhruba šest milionů korun. Zastupitelstvo schválilo příjmy ve výši cca 30 milionů korun a výdaje ve výši asi 36 milionů. „Předpokládáme, že schodek by mohl být ve finále menší a to zhruba o čtyři miliony korun. Ponížit ho mohou získané dotace a vyšší příjem z rozpočtového určení daní," řekl starosta Novosedlic Radoslav Bartůněk.

ZASEDACÍ MÍSTNOST obecního úřadu v Novosedlicích prošla rekonstrukcí. Foto: Deník/ Z. Traxler

Novosedlice letos chtějí například opravit ulici Drahenská či zušlechtit hřiště u místní mateřské školy. Na tyto akce by rádo vedení od Ministerstva pro místní rozvoj ČR získalo dotace. „Oprava ulice Drahenská bude kompletní tedy včetně podloží a povrchu. Předpokládaná cena je asi 2,3 milionů, dotace je možná až do 1 milionu Kč," řekl starosta Bartůněk a dodal: „Dětské hřiště u mateřské školy chceme opravit tak, aby bylo dobře přístupné pro maminky s kočárky. Vyměníme dosluhující oplocení a provedeme terénní úpravy. V budoucnu bychom chtěli vyměnit i herní prvky. Dotace by mohla být až ve výši 400 tisíc. Celkem přijde rekonstrukce na 700 tisíc. Obě tyto akce provedeme i pokud nezískáme dotace." Nový kabát by měl letos dostat běžecký ovál a doskočiště na hřišti u základní školy. Vedení obce už i podalo žádost na Ústecký kraj na opravu kulturní památky boží muka. Památka se nachází u hřbitovní zdi. „Boží muka si zaslouží zrestaurování. Chtěli bychom se co nejvíce přiblížit původní podobě," dodal starosta. Loni dokončily Novosedlice rekonstrukci fasády jedné z historických dominant obce a to obecního domu ul. Gorkého č.p. 272. Zachovány a obnoveny byly původní fasádní prvky, včetně nápisů a jeleního paroží. Současně s fasádou dělníci opravili obě střešní kopule a ostatní klempířské prvky. „Letos bychom chtěli opravit další fasádu u jiného obecního domu" pronesl starosta Novosedlic Radoslav Bartůněk. Zvýšit by se měla bezpečnost v obci. Novosedlice chtějí totiž pořídit kamerový systém. „Dlouho o něm přemýšlíme. Měl by čítat až 24 kamer. Operační pult umístíme na úřadě a propojen bude s Městkou policií Dubí, se kterou máme smlouvu. První fáze, tedy pořízení asi osmi kamer, proběhne ještě letos," sdělil místostarosta Novosedlic Štěpán Türb.

