O umístění nových hřišť rozhodnou obyvatelé Bíliny v anketě

Most - Fanoušci a obdivovatelé historických závodních vozů, a to včetně dobových formulí 1, budou mít jedinečnou možnost spatřit tyto stroje v akci i mimo závodní okruh. Spanilá jízda závodních veteránů ulicemi Mostu je součástí jejich premiérového závodu The Most Historic Grand Prix na místním autodromu o víkendu 13. a 14. května.