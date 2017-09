O vilu Birnbaum město zájem nemá

Teplice /FOTO/ – Pro chátrající objekt v Lípové ulici město nemá využití. Kupní cena je příliš vysoká.

Koupit či nekoupit. Být dobrým hospodářem, nebo nebýt. Právě tyto parafráze slavné Hamletovské otázky museli vyřešit zastupitelé v Teplicích, když v pátek 15. září odpoledne projednávali další osud vily Birnbaum, která stojí v Lipové ulici vedle knihovny a chátrá.

Jednu z největších vil v Teplicích s velkou zahradou okolo nabídlo městu Stavební bytové družstvo Teplice. Za 25 milionů korun. Město ji ale nechce.

„Taková cena je za ten chátrající dům nereálná,“ reagoval hned v úvodu diskuze zastupitel Lubomír Škarda (KSČM), který v oblasti nemovitostí podniká. Podobné domy v sousedních ulicích se podle něj prodávají za třetinové ceny. Právě cena byla tím, o čem se mezi zastupiteli napříč politickým spektrem diskutovalo. „Vila stojí na strategickém místě ve městě. Dalo by se o tom uvažovat, kdyby to bylo za cenu v místě obvyklou a ne za družstvem předloženou,“ říkal Jakub Mráček (Volba PRO! Teplice).

Družstvo Mír koupilo vilu v roce 2009 za 15 milionů. Do rekonstrukce pak investovalo dalších 8 s tím, že by tam chtělo mít do budoucna své sídlo. Projekt ale zkrachoval. Další peníze do domu už družstevníci neměli. Vedení družstva nechalo objekt zakonzervovat. Pořízení vily pro družstvo dokonce řešila i policie a to na popud odpůrců tehdejšího vedení družstva, kterým se nezdála cena. Pochybení policie ale neprokázala.

Podle předsedy SBD Mír Marka Andráška nemá družstvo v současné době pro objekt využití. Proto ho nabídlo městu. „Skýtá možnost využití pro rozličné veřejně prospěšné účely. Nabízí se například přestavba na galerii či sídlo správního úřadu,“ uvádí předseda družstva v dopise adresovaném městu Teplice, kde družstevní vilu nabízí k prodeji.

Určitou využitelnost vidí do budoucna Jan Ševčík (Volba PRO! Teplice), který poukazuje na sousední knihovnu. „Zeptejme se třeba tam, zda by neměli zájem o prostory. Některá oddělení jsou už dnes napěchovaná,“ přemýšlí do dalších let.

Přišli by další s ruinami

Kontrastně v závěru diskuze nad nákupem a následným využitím historické památky města reagoval náměstek primátora Hynek Hanza (ODS). „Nevidím důvod, proč tento dům kupovat. Je v desolátním stavu a cena je příliš vysoká,“ řekl. Podle něj by si město mohlo zadělat na další problémy. „Přišli by další, že nám také chtějí prodat ruiny, a proč ty jejich zrovna nechceme,“ komentoval. S tím souhlasil i Michal Kasal (Pro sport a zdraví - Teplice). „Město rozhodně není tím, kdo by měl sanovat zkrachovalé projekty.“

Hlasováním pak zastupitelé rozhodli o tom, že město zájem nemá. Vila tedy dál zůstává v majetku SBD Mír, které pro ni bude muset hledat jiné využití.

Když v roce 2009 kupovalo družstvo historickou vilu Birnbaum vedle knihovny v Lípové ulici, měl bývalý předseda družstva Vladimír Procházka jasnou představu. Bude tam nové reprezentativní sídlo družstva. Rekonstrukci a další život vily zajistí zisk z fotovoltaických elektráren na střechách družstevních panelových domů. Projekt ale zkrachoval a nový předseda družstva pak po sebevraždě Procházky musel řešit, co s vilou dál. A dodnes to vyřešené není.

Vila nese jméno po rodině tehdejšího majitele Leopolda Birnbauma. Je to památkově chráněný objekt, zapsaný v Seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Dům leží v městské památkové zóně Teplice, která byla vyhlášena s cílem zachování kulturně historických a urbanisticko – architektonických hodnot městského jádra. Objekt byl zapsán do seznamu v devadesátých letech minulého století právě v souvislosti s vyhlášením městské památkové zóny.