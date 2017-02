Obleva víkendové lyžování neohrozila. Na své si přijdou i běžkaři

Mikulov v Krušných horách, Ústecký kraj - Mírná obleva ze začátku tohoto týdne částečně omezila provoz některých lyžařských areálů v Ústeckém kraji. Provozovatelé část sjezdovek uzavřeli a dosněžují je technickým sněhem. I přesto jsou podmínky pro lyžaře i běžkaře v kraji stále dobré.

V Adolfově o víkendu zažili běžkařský svátek.Foto: Miroslav Vlach

Sjezdovku číslo tři uzavřeli provozovatelé na teplickém Bouřňáku. Místy vydřená místa jsou i na slalomovém svahu, správci proto nabádají lyžaře k opatrnosti. Na Bouřňáku se denně lyžuje už od 8:00, ve středu a v sobotu je navíc večerní lyžování. Na sjezdovkách leží do 70 centimetrů sněhu.

„Od úterního rána využíváme teplot pod nulou a dosněžujeme hlavně Slalomák a Hrobskou," řekl vedoucí SC Bouřňák Pavel Tetřev. Více o lyžování na Boouřňáku: Bouřňák využívá mrazů a opět zasněžuje. Lyžuje se i pod světly

Na víkend pustí vleky i Komáří vížka (9:00 16:00 hodin). Lyžovat se na Komárce bude i v příštím týdnu o jarních prázdninách. Otevírací doba tam zůstává stejná jako víkendu.

SPUSTILI SNĚŽNÁ DĚLA

Provoz částečně omezila i Zadní Telnice na Ústecku, která dočasně uzavřela půlkilometrovou černou sjezdovku Slalomák. Provozovatelé na ní spustili sněžná děla a provoz by podle nich měl být znovu zahájen v pátek. Na všech ostatních sjezdovkách je dostatek sněhu, od 40 do 70 centimetrů.

Skvělé podmínky jsou i v Klínech na Mostecku. V provozu jsou přes tři kilometry sjezdovek a také snowpark Pařezovka. "Na sjezdovkách leží 40 až 70 centimetrů sněhu a podmínky pro lyžování jsou stále výborné. Silnice je bez problémů sjízdná a všechna parkoviště jsou prohrnutá," informují provozovatelé Klínů.

Řadu možností mají na Mostecku i běžkaři. Na hřebenech Krušných hor jsou okruhy připravené i na německou stranu. "Celkem jsme upravili 75 kilometrů stop rolbou. Pomocí čtyřkolky se stopařem jsme upravili i stopu v Litvínově v Novém Záluží. Parkoviště P4 na Mračném vrchu je prohrnuto pro 80 osobních automobilů," uvádějí provozovatelé.

BĚŽKAŘI MAJÍ NA ÚSTECKU RÁJ

Až 90 centimetrů sněhu leží v Alšovce na Chomutovsku. V provozu jsou dva vleky a čtyři sjezdovky. Připravené jsou i kilometry tratí pro běžkaře. Pro nejmenší správci areálu upravili stometrový svah na bobování.

Skvělé podmínky jsou i v Horním Podluží na Děčínsku. V provozu je celý areál. V Českém Jiřetíně je každý všední den otevřen vlek číslo jedna. Lyžuje se i v malých areálech, například v Malečově na Ústecku.

Běžkaři mají k dispozici desítky kilometrů upravených stop. Například v okolí Adolfova na Ústecku je to 40 kilometrů, v okolí nedalekých Petrovic dalších 50 kilometrů. Připraveny by měly být všechny hlavní trasy na Teplicku: Dlouhá Louka, Nové Město, Cínovec, Fojtovice ale i Moldava. Do hor se lze dostat i skibusem a vláčkem. Motoráček na Moldavu jezdí o víkendech, prázdninách a svátcích.