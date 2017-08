OBRAZEM: Pouť v Oseku si užívají tisíce lidí

Osek – Návštěvnost pouti v Oseku jde do tisíců lidí. Tradici pouti s historickým tržištěm v klášterním nádvoří zahájilo město Osek v roce 1996, takže letos se konala už po dvaadvacáté. Tradice pouti jako takové v Oseku ale trvá už téměř 500 let.

Na historickém tržišti hrál flašinetář, návštěvníci mohli obdivovat um řemeslníků i nakupovat jejich výrobky. Děti se vozily na koních, Divadlo V Pytli pro ně připravilo soutěžní arénu, účinkovala tu pouliční a loutková divadla. „ Moc se mi líbilo, co předváděli mistři skláři. Dělají krásné věci, ještě jsem to nikdy takhle zblízka neviděla,“ byla nadšená Jana Košnerová z Litvínova, zatímco její manžel si pochvaloval klášterní pivo. Pro návštěvníky je připraveno na 250 prodejních stánků, výstavy obrazů, bonsají, mašinek i výstava chovatelů domácího zvířectva s tombolou, v níž byla hlavní cenou dvě živá prasátka. Pouťové prostranství s kolotoči, houpačkami, autíčky, střelnicemi a dalšími atrakcemi pořádně provětrává peněženky rodičů, ale děti tu jsou šťastné. Sobotní ohňostroj majitelů atrakcí ukončil první den pouti, která včetně kulturního programu na Klášterním náměstí pokračuje ještě v neděli a to do 20 hodin.