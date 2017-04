OBRAZEM: Sraz veteránů vozů Žiguli, Moskvič a Volha v Bílině

Teplicko, ČR - Na pořízení obědů pro děti od tří do 15 let, jejichž rodiče nemají na zaplacení stravování, by v příštím školním roce mohlo putovat 35 milionů korun. Pomoc mohou dostat děti z mateřských a základních škol i víceletých gymnázií z rodin, které přes čtvrt roku pobírají dávky. Týká se to všech krajů.