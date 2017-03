Od dob, co jsem se chodila s babičkou koukat na vlaky, se nádraží vůbec nemění

Teplice - Vlak do Ústí jí jede až za 10 minut. Přechází od jednoho konce peronu k druhému. Očima sjíždí už několik let nevzhlednou a špinavou fasádu budovu nádraží. "Je to děsný. Chtělo by to určitě do té budovy investovat. Chodila jsem sem dříve s babičkou koukat na vlaky a budova vypadala úplně stejně jako dnes. A to je už dvacet let," vzpomíná teplická studentka Milada Korníková.

Několikrát se už mluvilo v posledních letech o opravě nádraží, zatím to nevyšlo. Teď to snad vyjde. Nádraží dostala do svého majetku Správa železničních a dopravních cest. A plánuje razantní změny.

MÁ BÝT NEJKRÁSNĚJŠÍ NA SEVERU

„Práce by mohly začít za dva roky. Odhad nákladů je zatím přes 200 milionů korun. Na konečném projektu se budou podílet památkáři," uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová, která zastupuje majitele budovy. Opravovat se bude fasáda, střecha, instalace, interiér a provozní i komerční prostory. Čtěte více: Nádraží v kraji projdou opravami. Největší investice směřuje do Teplic

Oprava památkově chráněné budovy hlavního vlakového nádraží v Teplicích má být nejnákladnější v rámci revitalizací nádraží na severu Čech.

„Místní lidé by si určitě zasloužili, aby tato krásná budova byla opět tím, co byla dříve a na co můžeme být v našem městě pyšní. Je to první vizitka, kterou návštěvník přijíždějící vlakem u nás vidí," říká Hynek Hanza, náměstek primátora Teplic.

Teplické nádraží bylo naposledy alespoň z části zrekonstruováno před deseti lety. Nikoli budova, ale nástupiště. Vznikly nové perony s podchodem a výtahem pro vozíčkáře. V rámci modernizace byla také pod dohledem památkářů částečně obnovena historická freska v odbavovací hale. Stavební práce stály 60 milionů korun, plánovaná v další fázi byla oprava fasády, jenže rekonstrukce byla kvůli nedostatku peněz zastavena.

NÁDRAŽÍ NIKDY NEBYLO MĚSTA

„Nádraží nikdy nepatřilo městu, přestože ho naši obyvatelé městu přiřazují. Plánů a diskuzí ohledně rekonstrukce už bylo v minulosti hodně. Jsem rád, že teď nádraží konečně dostane někdo, kdo s ním bude moct něco udělat. Je to velmi rozlehlá budova, a dala by se využít mnohem lépe než dnes. Jsou v ní byty, restaurace s velkým sálem, kde se kdysi pořádaly plesy. Budova by mohla sloužit klidně jako nákupní zóna," uvádí primátor Teplic Jaroslav Kubera.

S určitou revitalizací železniční stanice Teplice v Čechách se počítalo už v roce 2007 a to v rámci projektu Českých drah „Živá nádraží". Kompletní rekonstrukce i s přilehlými obchodními prostory měla plánované investice na přibližně 1,6 až 2,1 miliardy korun. Projekt počítal také s vybudováním nového podchodu pod silnicí před nádražím. Vstup měl být u parku naproti nádraží. To vše v rámci pronájmu nádraží na několik desítek let soukromé společnosti. Projekt ale nakonec nevyšel, opět kvůli financím. Přečtěte si také: Nový majitel má jasno. Do rekonstrukce se chce pustit už letos

Tepličané jakoukoliv informaci o rekonstrukci vítají. „Jezdím z nádraží pravidelně do školy. Zvenku vypadá hrozně, nic moc to není ani uvnitř. Chtělo by to určitě do té budovy investovat. Chodila jsem sem dříve s babičkou koukat na vlaky a budova vypadala stejně jako dnes. A to je už dvacet let," komentuje studentka Milada Korníková.

Historie nádraží Teplice v Čechách:Současný vzhled nádraží je výsledkem přestavby z roku 1871. V minulosti bylo právě teplické nádraží považováno jak architektonicky, tak i vybavením interiérů za nejlepší v tehdejším Rakousko-Uhersku i v Německu.

Budova je dílem architekta Turby, který se podílel také na plánech starého teplického divadla. V rozlehlé budově nádraží sídlilo též ředitelství společnosti Ústecko-teplické dráhy. Přítomnost této instituce byla pro lázeňské město výhodná, neboť dávky, které platila obci, tvořily značnou část příjmů Teplic. V držení této soukromé společnosti zůstala pak tato dráha až do roku 1923, kdy přešlo do vlastnictví státu. Železniční stanice Teplice v Čechách dnes leží na trati Ústí nad Labem – Chomutov.