Od roku 1995, kdy byla tradice slavností obnovena, se Lázeňská rozrostla

Teplice - Tradice lázeňských oslav v Teplicích sahají do daleké historie. Na začátku minulého století se oslavy konaly spíše k ukončení než k zahájení lázeňské sezony.

Za první republiky představovaly oslavy vystoupení spolků a řemeslných cechů z města. K obnovení tradice oslav město společně s lázněmi přistoupilo v Teplicích poprvé v roce 1995. Tehdy právě město a lázně pověřily místní reklamní agenturu Samuel, aby zajistila program. Ten byl jednodenní, ohňostroj nechyběl.

Za nápadem, oživit v květnovém období Teplice, stojí Tomáš Jarolím. Novodobá tradice se drží prakticky dodnes. Je to na jednu stranu poklona pro pořadatele, kterým je v posledních letech místní Dům kultury Teplice. Ale také to představuje obrovský závazek.

„Rozpočet počítá s přibližně čtyřmi miliony korun. Z toho necelým milionem přispívá město Teplice, zbytek dávají sponzoři, provozovatelé atrakcí a stánkaři za pronájem," říká Přemysl Šoba, ředitel Domu kultury.

Za více než patnáct let se to ustálilo na šesti samostatných žánrových scénách. „Není už ani další prostor pro rozšíření, není ani důvod proč to dělat. Je to dost pestré," uvádí Šoba.

Ohňostroj bude opět v sobotu ve 22.22 hodinTradičně se bude letos barevné divadlo nejrůznějších petard a světlic konat v sobotu večer, v centru města. Chybět nebude hudební doprovod. Odpaliště bude tradičně z vodárny na Letné.