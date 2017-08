Od září mění teplická MHD čísla i trasy. Jenom ceny zůstanou stejné

Teplice – Se začátkem školního roku se přečísluje v Teplicích MHD. Číselné označení autobusů i trolejbusů bude mít nově místo desítkové, stovkovou řadu. Současně se trochu změní trasy linek, na které byli cestující zvyklí. Ceny v teplické MHD zůstávají stejné.

MHD v Teplicích. Ilustrační foto.Foto: Deník/Roman Nešetřil

Úprava provozu vychází z nutnosti sjednotit číslování v rámci krajského integrovaného systému. Podle Jakuba Číže, který je jedním z autorů nového označení a trasování linek, přicházejí změny ve vhodnou dobu.

ZMĚNY NASTANOU PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ

„Poslední byly v lednu 2015 v souvislosti se zavedením dopravy Ústeckého kraje a zelených autobusů. V té době nikdo nevěděl, jakým způsobem se bude tato synergie dvou systémů vyvíjet,“ komentuje plánované zavedení změn Jakub Číž z teplického magistrátu.

Nový systém teplické MHD začne fungovat od pondělí 4. září. To už by měla také skončit probíhající uzavírka Masarykovy ulice v Trnovanech a do provozu se vrátit tamní dvě zastávky.

V Teplicích tak podle nového rozpisu bude jezdit 9 trolejbusových a 6 autobusových linek. U trolejbusového provozu se prakticky z čísla 1 stane 101, z 2 bude 102 a paralelně dojde k přečíslování u dalších linek. Zároveň se ale upraví trasy jednotlivých spojů. I autobusové linky dostanou nová čísla od 112 do 125.

Dopravce Arriva City, který na základě smlouvy s krajem zajišťuje teplickou MHD, proto nabádá cestující, aby se se svými konkrétními linkami, na které jsou zvyklí, seznámili ještě před prvním nástupem do trolejbusu.

To si myslí také Ivana Müllerová z teplického magistrátu, podle které budou nové jízdní řády včas na zastávkách. „Na zastávkové označníky je dopravce vylepí postupně už od středy 30. srpna, tedy s dostatečným časovým předstihem,“ uvádí vedoucí dopravy. Jízdní řády budou k dispozici také na stránkách dopravce a rovněž v informační kanceláři na Benešově náměstí.

NOČNÍ SPOJE NAVÁŽOU NA VLAKY

V souvislosti se změnami MHD začnou od září jezdit v Teplicích také tzv. noční spoje, které budou mít návaznosti na půlnoční či první ranní vlaky.

Zářijové novinky v teplické nezasáhnou do každodenního života jen u cestujících. Změnám se musejí přizpůsobit také řidiči trolejbusů a autobusů. Ne všichni to ale vidí jako pozitivní změnu. Záporně na to kouká také předák řidičů Josef Linhart.

„Katastrofa. Za deset let u společnosti jsou toto nejhorší změny. Nejhůř vedené linky, co jsem tu zažil,“ rozčiluje se. Poukazuje třeba na fakt, že třeba senioři z pečovatelského domu na Nové Vsi se nově bez přestupu nedostanou městskou dopravou k nemocnici nebo na polikliniku.

Podle cestujících jsou každé změny v rámci MHD zásahem do všedního života. Někteří k tomu přistupují kladně. Jako třeba Roman Plaček z Teplic. „Stačí pár dnů, Na to, abych si zvykl na nové značení, mi stačí pár dnů. Lidé na to dlouhá léta nebyli zvyklí, proto nadávají,“ míní příležitostný cestující.

Jinak to ale vidí Magda Bílá. „Těch změn bylo až dost. Stále jiná čísla a trasy,“ komentuje na facebooku informace o chystaných novinkách v teplické městské dopravě od září. „To mi ani neříkejte,“ rozčiloval se penzista Josef Lupol, když ho redaktor Deníku na ulici oslovil s otázkou, co říká na chystané změny v MHD.

„Sotva jsme se vzpamatovali z průseru přechodu na krajský systém, kdy se prakticky všechno mimo Teplice změnilo a ze začátku příliš nefungovalo, a už zase budou nějaké předělávky,“ vzdychá starší muž na zastávce.

Podobně už před půl rokem došlo k přeměně čísel linek v Chomutově, Jirkově, či dalších městech Ústeckého kraje. Nyní přichází na řadu teplická MHD. Kvůli sjednocení krajského systému „Cílem je, aby v celokrajském systému nebyly dvě linky, které mají stejné číselné označení,“ vysvětluje Ivana Müllerová z teplického magistrátu.

V Teplicích tedy linky budou nově začínat číslem 100. V Chomutově po transformaci mají linky od čísla 300. Prakticky každé okresní město má svoji nezaměnitelnou řadu.

Pro Teplice zajišťuje hromadnou dopravu ve městě společnost Arriva City. Zároveň přes město jezdí také tzv. zelené autobusy, které si objednává na meziměstských linkách Ústecký kraj. Pro ty se stávající čísla nemění.