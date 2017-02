Odbory stávku řidičů autobusů zatím neodvolaly

Ústecký kraj - Tříčlenné týmy dětí ve věku od 5 do 15 let z mateřských i základních škol a děti z dětských domovů, případně jiných sociálních subjektů nebo volnočasových sdružení se mohou přihlásit do dětské kuchařské show Coolinaření se Zdravou 5. Uzávěrka regionálních kol je 7. dubna 2017.