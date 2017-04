Odpad lidé v Dubí vyhazují přímo před sběrným dvorem

Dubí - Těžko se to chápe. Černé skládky většinou vznikají někde v přírodě, ale v Dubí to je trochu jinak. Někdo si tam před časem dal tu práci, že naložil staré pneumatiky a nábytek a vyložil je přímo před místním sběrným dvorem.

Černá skládka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Štěrba

Problém byl v tom, že dvůr byl v tu dobu zavřený a před branami tak vznikla černá skládka. „Zaměstnankyně dvora po otevření raději odpad odnesla do kontejnerů. Nechtěla, aby hyzdil vzhled města a okolí nevypadalo jako na skládce," řekl velitel městské policie Dubí Tomáš Pykal.

NEBYLO TO POPRVÉ

Odpad před sběrným dvorem nebyl poprvé. „Opakuje se to poměrně často. Rozhodli jsme se proto ke sběrnému dvoru umístit kameru a místo nepřetržitě monitorujeme. V případě, že někdo vyloží odpad mimo určené nádoby na uložení odpadu, tak mu hrozí sankce. Ve správním řízení může být hříšníkovi uložena pokuta ve výši až 50 tisíc," dodal velitel Pykal.

Město Dubí bojuje s černými skládkami dlouhodobě. A pokud se do „války" o čisté město aktivně nezapojují jeho občané, tak se podle starosty Dubí Petra Pípala, nedá boj vyhrát.

„Je to stále dokola, skládka vznikne, my ji uklidíme a za nějaký čas je tam znovu. Nevíme si s tím rady, protože budou-li existovat lidé, kteří černé skládky zakládají, tak je to neřešitelný problém a půjde to stále dokola," řekl starosta Pípal.

SKLÁDKY VŠUDE

Skládky jsou na městských pozemcích, ale také na soukromých pozemcích.

„Město nechá své pozemky uklidit a vlastníky soukromých pozemků vyzve k zajištění nápravy a úklidu těchto skládek. Asi z toho nebudou mít radost, ale zde platí, že vlastnictví zavazuje a každý vlastník si svůj majetek musí hlídat a udržovat jej. Možná to povede k tomu, že některé pozemky se znepřístupní a oplotí, ale s tím i souhlasím. Pokud ke mně někdo přijde na „návštěvu" a dělá mi tam nepořádek, tak ho na tu „návštěvu" příště nepustím. Také se stále potýkáme s úkazem „falešné solidarity". Mnoho občanů žijících v sousedství černých skládek ví, kdo tam nepořádek přiváží. Pokud se jich však zeptáte, tak vám odpoví, že to ví, ale neřeknou, protože v sousedství těch lidí žijí. Zájmem každého z nás by mělo být mít ve svém okolí pořádek a čistotu," uzavírá starosta.