ON-LINE: Deník-bus poveze z Ústí do Rumburka lídry stran i karikaturistu

Ústecký kraj - Unikátní projekt Deník-bus propojuje lídry hlavních favoritů letošních voleb přímo s vámi. V našem kraji míří z Ústí nad Labem do Rumburka. Kromě politiků a novinářů je na palubě také karikaturista Radek Fetters. Copak asi zachytí jeho bystré pero? Sledujte s námi netradiční misi krok za krokem!

Bude to selanka nebo souboj na ostří nože? O tom rozhodnete jenom vy, čtenáři regionálních Deníků. Osmička lídrů kandidátek v našem kraji vám je vydána na milost i nemilost.

Přesně v 16.30 vystoupí z Deník-busu na Lužickém náměstí v Rumburku, kde je doplní starosta hostitelského města Jaroslav Sykáček. Následující hodina je vaší velkou příležitostí. Z očí do očí se můžete ptát politiků na vše, co vás trápí, co vás zajímá, co si myslíte, že chtějí ututlat.

A na co se nezeptáte vy, to za vás obstarají v následné diskuzi naši redaktoři v reprezentačním sálu hotelu Lužan.

Naše osmička:

Tak neváhejte a využijte jedinečnou možnost poznat ty, co bojují o vaše hlasy, na vlastní kůži. Deník bude s vámi!

Pokud je pro vás Rumburk příliš z ruky, nesmutněte. Stačí jenom sledovat tento on-line. Dokumentujeme pro vás vše důležité od začátku až do konce.

Minulý čtvrtek proběhlo podobné setkání v Libereckém kraji. Podívejte se na fotogalerii z Hrádku nad Nisou:

A pozor! Během poměrně dlouhé cesty z Ústí do Rumburku a zpátky se naši hosté nudit opravdu nebudou. Jaké záludnosti jsme si pro ně připravili? I to se dozvíte při sledování našeho on-line.

ON-LINE:

14.38 Na místo srazu přišel také karikaturista Radek Fetters. Zatím panuje uvolněná nálada.

14.33 Jako první z osmičky politiků dorazil Jaroslav Foldyna těsně následovaný Karlem Krejzou.

14.30 Štáb Deníku v čele s šéfredaktorem Vladimírem Mayerem vyráží před ústeckou redakci. Právě sem mají volebí lídři během následující čvrthodiny přijít. Dorazí opravdu všichni? A na čas?

„S lídry Deník-busem za voliči“Kdy: pátek 27. září v 16.30Kde: Lužické náměstí Rumburk

Koho Deník přiveze (foto dole v autobusu – zleva): Richard Brabec (ANO), Jaroslav Foldyna (ČSSD), Hana Aulická Jírovcová (KSČM), Tereza Hyťhová (SPD), Karel Krejza (ODS), Jiří Hynek (Realisté), Michal Kučera (TOP 09), Michal Pehr (KDU-ČSL) + starosta města Jaroslav Sykáček.