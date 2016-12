Orangutaní radost: Mládě je pravděpodobně holčička

Krásné Březno - Po vstupu do pavilonu orangutanů v ústecké zoo dejte pusy na zámek a vyvarujte se prudkých pohybů. Naskytne se vám obrázek, který nezapomenete po celý život.

Jen několik dnů staré mládě vzácného orangutana bornejského vám přinese ukázat pyšná maminka. Vedle se usadí otec Ňuńák a zpovzdálí vše sleduje pětiletá sestřička Cantik.

„Na Štědrý den, kdy byla rodinka podruhé pohromadě, jsme museli pavilon zamknout. Hrnuly se sem davy lidí, byl hluk a Ňuňák byl nervozní," vysvětlila chovatelka Alena Hippmannová (na snímku) s tím, že i nadále pavilon otevírají nepravidelně podle chování lidoopů.

SAMA SI ŘEKLA, ŽE CHCE K RODINĚ

Samotný porod, pro Ňuninku už pátý, proběhl naprosto v pohodě. „Ještě ráno byli všichni pohromadě, mamina si dávala do nosu. Kolem desáté začala být neklidná, tak jsme ji oddělili. Za dvě hodiny rychle a v klidu porodila," popsala chovatelka. Více o prvních dnech mláděte čtěte zde: Nejkrásnější dárek: V ústecké zoo se narodilo mládě orangutana

Další dny trávila matka s mládětem v oddělené ložnici. „Užívala si klidu, nechtěla ložnici opustit. Až dopoledne před Štědrým dnem si sama řekla, že chce zpátky k rodině." Zkušená mamina se o mládě vzorně stará a k nejzkušenější chovatelce je vstřícná. „Ale na kolegyni Lucku občas plivala. Přeci jen jsem tady déle," usmála se Hippmannová.

Chovatelky jsou si díky pozorování téměř na sto procent jisté, že jde o další opičí holčičku. To je samozřejmě u tak ohroženého druhu dvojnásobný důvod k oslavě.

Chov orangutanů v Zoologické zahradě Ústí nad LabemOrangutani Ňuňák s Ňuninkou žijí v ústecké zoo od roku 1989. Přišli v souvislosti s natáčením filmu Dva lidi v zoo. Původně měli po natáčení filmu odejít do tehdejšího západního Německa. Měli pocházet z kambodžské zoo, která ale vůbec neexistovala. Proto je pravděpodobné, že oba pochází z volné přírody a byli jako mláďata upytlačeny. Do Ústí přišli ve velmi zanedbaném stavu a jen díky péči chovatelů přežili a velmi se s nimi sblížili. Proto bylo rozhodnuto, že v ústecké zoo již zůstanou. Zajímavostí je, že filmového hrdinu Ámose měli alternovat oba orangutani. Jenže již ve velmi ranném věku se podobnou velmi lišili, proto celé natáčení zvládl sám Ňuňák. Ňuninka ho ale věrně doprovázela. Tehdy se také celoživotně zkamarádila s hercem a kaskadérem Zdeňkem Srstkou, který ji občas navštěvuje. Chov orangutanů v ústecké zoo dlouhodobě podporovali i další známé osobnosti, například zpěvačka Petra Černocká s manželem Jiřím Pracným či atleti Kateřina Baďurová a Tomáš Janků. První mládě, samička Rája, se narodila v roce 1998. Po necelém roce uhynula na následky nákazy chřipkou od lidí. V roce 2000 se narodil sameček Ámos, v roce 2007 Budi. Oba odešli do zahraničních zoo. Ámos se v Holandsku již dočkal svých potomků. Samička Cantik přišla na svět 17. 12. 2011. U rodiny zůstane ještě nějaký čas, pak se vydá podobně jako její bratři do jiné zoo pomáhat k záchraně vysoce ohroženého druhu. Zatím poslední mládě, pravděpodobně také samička, se narodilo 14. 12. 2016.