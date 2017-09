FOTO: Osecký kemp chce čtyři hvězdičky

Osek /ANKETA/ – Autokemp v Oseku letos získal od Asociace kempů České republiky tři hvězdičky a chtěl by se do dvou let dostat do kategorie kempů čtyřhvězdičkových. Takový zatím v Ústeckém kraji žádný není.

Autokemp, který byl víc než dvacet let v pronájmu, převzalo město Osek do své správy na začátku loňského roku. Už minulá sezona byla úspěšná. „Celkové příjmy za loňskou sezonu byly 1,8 milionu korun bez DPH. Navíc jsme získali ocenění Nejlepší kemp roku 2016 pro motorkáře," říká vedoucí Správy městských sportovišť Petr Šíla, který má osecký autokemp na starosti. Letošní sezonu ovlivnil fakt, že nebylo možné se vykoupat v koupališti v těsném sousedství kempu. Jeho rekonstrukce, která už ale byla nutná, protože poškozenou hrází unikala voda a zaplavovala zahrádky v sousedství, není stále dokončena.

Podle starostky Lenky Říhové jsou tržby z kempu o necelých 100 tisíc korun nižší než loni, takže žádný větší dopad na chod kempu to, že bylo koupaliště mimo provoz, nebyl. Její slova potvrzuje i Petr Šíla. „Deset procent rezervací bylo zrušeno kvůli koupališti. Ale nižší tržby jsou dané i tím, že loni se lidé víc báli cestovat a o dovolené raději zůstávali v Čechách. Letos byl problém sehnat dovolenou v zahraničí, pokud to člověk nechal na poslední chvíli,“ říká. Nejvíce lidí přijelo do kempu tradičně z Čech, ze zahraničních návštěvníků to pak byli hlavně Němci, Holanďani, Poláci a Maďaři.

Kemp, který má po letošní certifikaci tři hvězdičky, čekají v příštím roce investice do nových bungalovů. „Chtěl bych, abychom do dvou let měli čtyři hvězdičky. V Ústeckém kraji zatím není žádný kemp čtyřhvězdičkový a certifikaci od asociace kempů má jen Kadaň a Kamencové jezero. Máme nejlepší polohu. A abychom získali další hvězdu, nepotřebujeme žádné nákladné investice. Potřebujeme mít ve vybavení například přebalovací pult nebo automatickou výpusť pro karavany, co mají vlastní WC,“ vypočítává Šíla některé věci, kterými bude třeba kemp dovybavit. Inspirovat se proto jel také do kempů kolem Prahy a na Liberecku, aby mohli dobré nápady uplatnit i v Oseku.

Město bude příští rok investovat ze svého rozpočtu do bungalovů. „Postavíme pět dvojdomků se sociálním zařízením a kuchyňkou. Budeme tak mít 40 nových lůžek. Věřím, že to návštěvníci ocení stejně, jako letos nové WC a sprchy,“ konstatoval Šíla s tím, že nejvíc si ale návštěvníci kempu chválí personál a čistotu. „Máme tu údržbáře a také víc zaměstnanců než loni a návštěvníci mohli využít i animační program. V červenci, když bylo vedro, bylo v kempu plno, i když nebylo v provozu koupaliště. V srpnu byl větší propad v návštěvnosti,“ dodal.

Podle obsluhy kempu Venduly Malypetrové se návštěvníkům líbí nejvíc poloha kempu, samotné místo a hlavně klid, který nabízí. „Dnes odjeli Francouzi, jinak tu jsou z cizinců Holanďani a Rusové. Tradičně byl kemp zcela vyprodaný v době pouti. Holanďani a Němci si kemp zamilovali a užívají si karavan celoročně, pobývají tu od dubna do října,“ řekla nám Vendula Malypetrová.

Markéta Bárová, mluvčí veselé party, kterou jsme vyrušili při pozdní snídani, je z Prahy. „Jsme rádi, že jsme to tu našli. Původně jsme měli být v úplně jiném kempu, ale tam se nám nelíbilo. Tady jsme vlastně úplně náhodou, nikdy jsme tu předtím nebyli. Chtěli jsme zůstat jen přes noc, ale moc se nám tu líbí, takže pár dní zůstaneme,“ prohlásila s tím, že se jim ani nebude chtít balit stan a vracet se domů.