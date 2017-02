Památky, lázně, cyklostezky: Kraj lákal v Německu turisty

Ústecký kraj/Drážďany - V Drážďanech probíhal po tři dny veletrh cestovního ruchu. Mezi účastníky Reisemesse Dresden 2017 měl své zastoupení i Ústecký kraj. O náš region byl velký zájem, hlavně v oblasti historie, památek, sportovního vyžití a lázeňství.

PETRA ZAJANOVÁ představuje společný výrobek porcelánky a sklářů, který bude k vidění na veletrhu v New Yorku. Pilířem expozice bude standardní cibulák a soupravy Bohemia. Foto: archiv porcelánky

K firmám, které kraj reprezentovaly, patřila stejně jako v loňském roce a.s. Český porcelán Dubí. V Drážďanech byla vedoucí marketingu porcelánky Petra Zajanová.

Jaký byl zájem návštěvníků o expozici Ústeckého kraje?

Návštěvníci veletrhu náš kraj znají, měli zájem o konkrétní informace a místa. Ústecký kraj skýtá spoustu krásných míst, nedá se určit favorit, jedni se ptali na lázně, druzí na cyklostezky, třetí na ski areál… Mnozí se zastavovali u obrovské porcelánové konve a s úžasem sledovali práci naší malířky cibulového vzoru Ivany Novákové.

Kdybych měla srovnat minulý a letošní ročník z pohledu návštěvnosti, řekla bych, že letos byla účast vyšší, mraky lidí! A nebyli to tzv. sběratelé suvenýrů, ale lidé s opravdovým zájmem o náš kraj.

O co z porcelánky byl největší zájem?

Mnoho lidí projevilo zájem o prohlídku závodu s dotazem, kde si mohou koupit náš porcelán. Zájem byl i o navázání partnerství s naší společností, chtěli by například nabídnout svým hotelovým hostům, a nejen z pohledu malé vzdálenosti, porcelánku jako turistický cíl. Zajímala je možnost zakoupení dárkových balíčků pro své hosty. Vzhledem k tomu, že cibulový dekor je známý po celém světě, zvláště pak v Německu, směřovaly dotazy návštěvníků naší expozice také k historii, hlavně ve spojitosti s porcelánkou Meissen. Zájem byl tedy o prodej i odborné informace spojené s technologií výroby porcelánu. Získali jsme kontakty na potencionální partnery.

Český porcelán teď čeká další veletrh. Po sto letech míříte do USA.

V pátek odlétám do Spojených států do New Yorku na veletrh NY NOW 2017. Expozice porcelánu, kterou zde představíme, odletěla již na začátku ledna. Pilujeme teď poslední organizační body ohledně vizualizace stánku, jinak je vše připraveno.

Cíl máme jasný, uzavřít nové obchodní partnerství a začít vyvážet na americký trh. (lmax)