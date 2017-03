Pet láhve, vajgly, stříkačky. Města na jaře hyzdí nepořádek

Teplice, Ústecký kraj – Města na severu Čech čeká další boj proti černým skládkám. Těch se na konci zimy objevilo hned několik. Kromě černých skládek města hyzdí také nepořádek po bezdomovcích.

V Teplicích po zimním odtání sněhu v těchto dnech uklízejí průběžně. Tam bezdomovci dělají nepořádek přímo v centru lázeňského města, na pěší zóně v Krupské ulici. V chladných dnech se tu scházejí u podzemního vzduchového vývodu tepla z kotelny zdejšího bankovního ústavu.

BEZDOMOVCI MUSÍ UKLÍZET PELÍŠKY

Místo na pěší zóně okolo zamřížovaného odvětrávacího kanálu je špinavé a jsou zde na zemi vidět i zbytky po močení, i na fasádě banky. Navíc se tu někdy povalují plastové lahve. Strážníci tu opakovaně během zimy zasahovali.

Po nátlaku teplických strážníků musejí bezdomovci uklízet také prostor v Trnovanech, v křoviskách nedaleko ulice Gagarinova, kde jsou panelové domy pro bydlení. Bezdomovci si tu udělali své pelíšky. Současně sem také tahají různé odpadky.

„Nějaké větší černé skládky ale po městě nyní hlášeny nemáme," uvedl Michal Chrdle, ředitel teplických strážníků.

DĚČÍN UŽ GRUNTUJE

První jarní úklid začal například v Děčíně. V pátek zaměstnanci Střediska městských služeb začali likvidovat černou skládku za hlavním vlakovým nádražím pod přístavbou sportovní haly. Černá skládka se tu objevuje pravidelně.



„Před necelými dvěma týdny jsme odsud odvezli šest pytlů odpadu. A situace se pořád opakuje," uvedl vedoucí Střediska městských služeb Jaroslav Horák.



Podle matrace a dek na místě zřejmě přebývá bezdomovec, všude okolo jsou ale hromady pet lahví od levného vína a dalšího odpadu. K nalezení byla dokonce i injekční stříkačka. To vše doprovází silný zápach moči. Přístavba ale bezdomovce láká, dá se totiž pohodlně vlézt přímo pod budovu mezi základy, takže se tu mohou schovat třeba před deštěm. Budova je navíc na poměrně odlehlém místě.

Čtěte také zde: Noční akce: Potřebujete povolení ve vyhlášce

Skládky jsou ale i na jiných místech Děčína.



„Nevím, jak to bylo s černými skládkami dříve, ale přiznám se, že mě osobně v poslední době nález tolika velkých skládek v srdci Děčína docela překvapil, některá místa jsou i docela frekventovaná. Po terénu nachodím dost a ještě jsem nikdy během krátké doby, za necelý měsíc, nenašel tolik velkých skládek jako teď," napsal do diskuze na facebooku uživatel David Boura.



Podle zástupce ředitele děčínské městské policie Tomáše Pavlíka je problém větší než jindy.



„Nejedná se jen o černé skládky, ale i o odhazování odpadků – papírky, vajgly, věci z domácnosti a další věci. Poslední dobou toho zjišťujeme poměrně hodně plošně po celém městě. Strážníci se budou tomuto problému věnovat pokud možno co nejintenzivněji a stejně tak do toho zapojujeme i kamerový systém," uvedl Pavlík s tím, že se vždy snaží najít původce, který nepořádek způsobil.

SKLÁDKY SE VRACÍ NA STEJNÁ MÍSTA



V polovině případů se případ podaří objasnit. „Hodně nám pomůže, když nás lidé upozorní včas, pokud možno ve chvíli, kdy jsou svědky takového protiprávního jednání. O den později je to už příliš pozdě," říká Pavlík.

Mohlo by vás zajímat: Elektromobily se Litoměřicím vyplatily

Technické služby v Litoměřicích mají také v plánu odstranění některých černých skládek. Nacházejí se například pod Radobýlem, v blízkosti podzemní továrny Richard nebo u silnice mezi Kamýkem a Litoměřicemi.



„Z našich zkušeností víme, že i když skládku odstraníme, do čtrnácti dnů na tom samém místě vznikne zpravidla znova," poznamenal Ivo Elman, ředitel technických služeb a připomněl, že obyvatelé Litoměřic mohou zdarma využít služeb sběrného dvora, kde mohou nepotřebné věci odevzdat.



Ve městech se uklízí nejen černé skládky a nepořádek po bezdomovcích. Jsou tu v plném proudu také jarní úklidy po zimě.

Litoměřice s úklidem začaly už minulý týden. Auta technických služeb zametají postupně chodníky, na kterých po zimě zůstaly zbytky inertu. Podle Ivo Elmana pak přijdou na řadu i silnice. Stroje do některých ulic vyjedou už příští týden. Blokové čištění ulic je pak naplánované na začátek dubna. S úklidem města technické služby začaly i v Lovosicích.



Řada obcí a měst se také pravidelně zapojuje do projektu Ukliďme Česko. Ten se koná na celém území Čech v dubnu. Jeho cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. V Litoměřicích jsou už nyní do letošního ročníku připojeny desítky organizací i úřadů z celého okresu. V Děčíně vloni uklízela břeh Labe například primátorka města Marie Blažková či poslanec Jaroslav Foldyna.



„Ještě chvíli a smontujeme si tu celé auto," vtipkoval tehdy, když našel gumu od osobního auta.

Psali jsme i zde: Éra vesnických koloniálů je pryč. Jejich počet se neustále snižuje