Pípající dron v balíku uzavřel poštu v Teplicích

Teplice – Během pár hodin prověřovala policie hned dvakrát podezření na nástražný výbušný systém.

Dráhy zastavily vlaky, policie odkláněla auta po vedlejších ulicích. Tikající balíček dnes, ve středu 20. září, ráno uzavřel prostor pošty na nádraží v Teplicích. Na místě zasahovali pyrotechnici se speciálním vybavením. Přes rentgen zjistili, že se nejedná o žádnou výbušninu.

Balíček směřoval od prodejce k odběrateli. V krabici byl zabalený dron. Podezřelý zvuk způsobila vybitá baterie, kterou dodavatel ponechal aktivovanou v létajícím modelu. Krátce po osmé hodině ráno policie uzavřenou část nádraží, přilehlou silnici a prostor pošty otevřela pro veřejnost. Opatření bylo nutné vzhledem k odkazu na nedávné události ve světě.

Během 24 hodin byla pošta mimo provoz podruhé. Je to náhoda. V úterý odpoledne totiž anonym ohlásil na policii, že na jednom z teplických nádraží, včetně toho, kde tato pošta funguje, to má vybouchnout. Pyrotechnici žádnou výbušninu nenašli a vtipálkovi jsou už na stopě. Připraven pro něj je také účet za manévry, který jde do desítek tisíc korun za zbytečné výjezdy policie a za zastavení vlaků.

Zpytovat své svědomí už může podobný vtipálek, který nedávno nechal večer při zábavě vyklidit restauraci Perla v Řetenicích. Také zatelefonoval coby anonym, že tam nechal bombu. Šlo o poplašnou zprávu, policie ho následně dopadla. A teď ho čeká trest a splácení účtů za jeho poplašný telefonát.