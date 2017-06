Pítka přijdou vhod, když je vedro. Ničí je ale vandalové

Teplice, Ústecký kraj – Desítky pítek s pitnou vodou mohou využívat lidé v Ústeckém kraji. Pítka přijdou vhod zejména v posledních dnech, kdy teploty dosahují až třiceti stupňů Celsia. Lidé se u nich mohou osvěžit zadarmo – problém je, že někteří vandalové tato oblíbená zařízení ničí.

Pítko v Dlouhé ulici v Litoměřicích.Foto: Eva Břeňová

„Když je takové horko jako dnes, osvěžení přijde vhod. Bohužel se mi pítko zdá poškozené. Spínač, který vodu do fontánky pouští, špatně doléhá a nevrací zátky. Voda teče zbytečně dlouho a navíc má malý tlak," říkal Tomáš, který včera v parném poledni pítko zkoušel v Litoměřicích.



Narazil tak na jeden z častých problémů, se kterými se provozovatelé pítek musí srovnávat, což jsou například města nebo vodohospodáři.



„Často nám pítka ničí vandalové. Odnesou si kohoutek, který stojí přibližně tři tisíce korun. Případně poškodí litinový odlitek pítka," říká mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací (svs) Iveta Kardianová.

Pořízení nového pítka je ale mnohem dražší záležitost. Vyjde na přibližně 50 tisíc korun. Nejdražší je vybudování kanalizační a vodovodní přípojky, to vyjde dohromady na 30 tisíc korun. Samotné pítko pak stojí okolo dvanácti tisíc korun. Každý rok pak dají vodaři přibližně tisícovku za běžnou údržbu jednotlivých pítek.

Na Děčínsku nabízí osvěžení 9 malých pítek. V Děčíně jsou například u vlakového nádraží, u kostela v centru Podmokel nebo před gymnáziem. Další 3 jsou v České Kamenici a 1 ve Varnsdorfu.



.Na Litoměřicku jsou pítka vodáren umístěná na třinácti místech. Využívané je pítko v Dlouhé v Litoměřicích. Vzniklo tam už v 90. letech minulého století. Socha děvčátka s virgulí, která nyní pítko doplňuje, tam přibyla teprve před pěti lety. V minulosti se také stala obětí vandalů. Další pítko je umístěné v Jiráskových sadech a druhé je v parku Václava Havla.



V Roudnici se mohou lidé zchladit například na Karlově náměstí. Ve Štětí pak na Novém náměstí.



Na náměstích mají pítka také v Hoštce, Terezíně, v Úštěku, v Malých Žernosekách, Ploskovicích, Mšených-lázních, Podsedicích nebo v Třebívlicích. A hned dvě pítka mohou využít také lidé a návštěvníci Vědomic.

V teplickém okrese provozuje SVS sedm pítek, instalovaných většinou na náměstích kvůli dostupnému osvěžení. Například v Teplicích na Tržním náměstí, kde jsou také prodejní stánky se zeleninou a ovocem.

Kousek odtud pracuje Milena Polečníková, která si pítko pochvaluje. „Je to super, koupím si tam v létě na trhu broskev nebo jablko a hned si ho mohu umýt. Než dojdu zpět do práce, tak ho sním," říká.



Pítko jako nástroj pro zlost ale negativně hodnotí Miloš Korumpský z Teplic. „Už několikrát jsem zde viděl bezdomovce, kteří se zde myli anebo prali prádlo Takový smysl to asi nemá mít," říká.



Kromě Teplic lidé mohou v okresu využívat pítka v Krupce, Bílině či Dubí. Jedno pak najdou také na náměstí v Duchcově, kousek od tamního zámku. Před časem bylo pítko také na pěší zóně v centru Teplic. Ale po výstavbě nového obchodního domu bylo odstraněno.



„Pokud se chci osvěžit, sednu si na terasu a dám si minerálku. Stejně tu moc to pítko nefungovalo," vzpomíná Marcela Jandová.