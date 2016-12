Plošné kontroly kotlů v Ústeckém kraji nebudou, v Teplicích vůbec

Ústí nad Labem - Města v Ústeckém kraji se připravují na kontroly toho, čím lidé topí. Plošné kontroly ale nechystají. Možnost kontrolovat a ukládat sankce jim od 1. ledna umožní novela zákona o ochraně ovzduší. Například v Teplicích se kontrolovat nebude vůbec, řekl ČTK primátor Jaroslav Kubera (ODS).

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora



V krajském městě bude kontroly dělat odbor životního prostředí. Podle mluvčí ústeckého magistrátu Romany Macové mohou úředníci spolupracovat při kontrole se stavebním úřadem nebo s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství. S kontrolami radnice počítá při opakovaném podezření z porušení zákona. "Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření z opětovného porušení, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí na kontrolu podle zákona," doplnila Macová.

V Děčíně budou podle mluvčí radnice Markéty Lakomé fyzické kontroly až poslední možností. Ještě předtím bude úřad lidi písemně informovat o podezření na porušení zákona. "V tomto případě budou lidé nejdříve písemně vyzváni k předložení informace, jaký zdroj je v rodinném domě umístěn, k předložení revize spalovacího zdroje, doložení dokladu o nákupu paliva nebo doložení dokladu o zaplacení za odvoz komunálního odpadu," řekla ČTK Lakomá. Výzvy k předložení informací o zdroji a spalovaném palivu už odbor životního prostředí děčínské radnice dříve rozesílal, protože mu to zákon umožňoval ještě před novelou. "Případné sankce za porušování zákona bude ukládat odbor správních činností," uvedla Lakomá.

Naopak Teplice nebudou podle primátora Kubery dělat kontroly vůbec. "Kontrolovat se určitě nebude. My neskáčeme na každý nesmysl, který někdo vymyslí," řekl ČTK Kubera. Podle něj je problém v tom, že není možnost, jak stoprocentně porušení zákona dokázat. "Je to podobné, jako když teď Praha vymyslela zákaz ohňostrojů v naivním domnění, že se jí to podaří zkontrolovat. Dnes si koupíte takovou krabičku, dáte si ji na zahradu a než se policie vzpamatuje, tak už bude krabička někde uklizená v boudě a nikdo nedokáže, ze které zahrady byl ten ohňostroj vypálen," řekl Kubera.

Malých obcí se kontroly nedotknou vůbec, podle zákona mají totiž kontroly provádět obce s rozšířenou působností. Úřady budou moci od 1. ledna na základě novely zákona o ochraně ovzduší kontrolovat, čím lidé topí. Lidem, kteří by kontrolory domů nepustili, může hrozit postih až 50.000 korun, stejně jako za topení nevhodným materiálem.