Po stopách horníků povede nová naučná stezka v Krupce

Krupka - Pro milovníky turistiky a krušnohorské historie připravují v Krupce novou naučnou stezku. Bude se jmenovat Po stopách horníků a vytvoří ji dva různě náročné okruhy. Vedení města počítá s otevřením příští rok v létě.

„Stezka zájemce provede po hlavních krupských těžebních revírech v lesním terénu nad Krupkou,“ říká František Růžička z krupské radnice.

Trasy budou dvě. První kratší a lehčí okruh v délce 4,5 kilometru bude pro rodiny s dětmi. Návštěvníci zde najdou 10 informačních tabulí, které budou obsahovat spoustu informací o historii těžby cínu v Krupce, zajímavosti o hornictví a pro děti interaktivní seznámení s faunou i florou okolních lesů.

PŘIBUDE PŘÍSTŘEŠEK

Delší trasa naučné stezky měří 10 km a nabídne 6 informačních tabulí s popisem významných historických důlních děl na území Krupky, Horní Krupky a Komáří vížky. „Na velkém okruhu vybudujeme naproti kapli svatého Wolfganga dřevěný turistický přístřešek pro odpočinek a popovídání s přáteli,“ dodává Růžička.

Jedním z těch, kteří právě do krupské oblasti Krušných hor každoročně přijíždí na turistické výlety, je Roman Pavlata z Prahy. „Jezdím sem s rodinou za sestrou. Zdejší hory se mi líbí. Na Komárku vyjíždíme lanovkou a pak podle počasí a času pokračujeme dál. Znám už tamní hornickou stezku, jejíž součástí je i muzeum ve skále, štola Starý Martin,“ líčí turista.

Na novou stezku se těší. „Bude to zase něco nového, co mě sem přiláká. Historie Krušných hor je zajímavá a měla by se připomínat,“ míní.

VÝCHOZÍM BODEM JE HUSITSKÁ

Začátek tras bude pro oba okruhy stezky společný. Výchozím bodem bude Husitská ulice, odkud stezka povede pod hradem a Horskou ulicí směrem ke štole Starý Martin.

Pod štolou se však oba okruhy rozdělí na dva směry. Kratší povede přes místní osadu Ve Vísce zpět do Krupky. Delší okruh povede kolem štoly Starý Martin na Komáří vížku a sestup z horského hřebene bude značený kolem Kotelního jezírka.

Nová naučná stezka má také podpořit snahu města o zápis na seznam UNESCO. Podobně jako nové multifunkční infocentrum hornické krajiny, které už od minulého roku vyrůstá v Husitské ulici. Otevře se v lednu příštího roku.

Obě díla vznikají v rámci projektu ArchaeoMontan, který z velké části financuje Evropské unie.