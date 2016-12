PODÍVEJTE SE: TOP události v teplickém okresu v roce 2016!

Teplicko - Teplický deník je s Vámi 365 dní v roce. Za rok přinese v tištěné i internetové podobě tisíce zpráv, informací a fotografií. Děkujeme Vám za vaši podporu a přízeň. Věříme, že se budeme potkávat na stánku, webu, facebooku i v roce 2017! Připravili jsme pro Vás přehled těch nejzajímavějších událostí, které se staly v právě končícím roce v okrese.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Rok 2016 byl přímo nabitý událostmi. Nejen na celostátní nebo dokonce mezinárodní scéně, ale také u nás, v okrese Teplice.

I v našich městech a obcích se toho událo víc než dost a redakční tým Teplického deníku to pro vás zaznamenal. Nabídli jsme tisíce zpráv, fotografií, rozhovorů a mnoho dalšího.

Připravili jsme pro Vás přehled toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího, co se v regionu stalo. Připomeňte si s námi ty nejzásadnější okamžiky měsíc po měsíci.

TOP UDÁLOSTI LEDEN

Žádný DEBIL vás zřejmě nepředjede

Teplice - Zatímco v první úřední den v novém roce si kvůli registračním značkám na přání nedočkavci v Teplicích přivstali, v úterý ráno byl už před magistrátem klid. V pondělí čekali ještě před otevřením venku před dveřmi, aby jim náhodou někdo jejich vytouženou „osobní" značku nevyfoukl. V úterý v osm hodin ráno, když se otevřelo, byli na celém úřadě pouze dva lidé, a ti ještě nepřišli kvůli registračním značkám na přání. Teprve až po osmé hodině se pak hala začala postupně zaplňovat. Podobně to vypadalo i v dalších okresních městech napříč krajem. Zájem o originální značky byl i v dalších městech Ústeckého kraje. V Mostě si první zájemce prý chce dát na značku KARL0S a dvě číslice, v Ústí nad Labem na úřadě zaregistrovali například značku připomínající čárový kód. „V Teplicích lidé požadovali značku s nápisem MARTIN01 či T0MAS007," poznamenal Karel Blaschke z teplického magistrátu. Více zde



V oboře Mstišov se střílelo. Dva psi napadli zvěř

Teplicko - V oboře Mstišov se střílelo. Dva psi tam v noci z pondělí na úterý napadli zvěř. Správcová obory a myslivkyně zasáhla brokovnicí. Pes jménem Romeo skončil na ústecké veterině s 60 broky v těle, fenka se vrátila majitelům. Případ šetří policie. Škoda na zabitých zvířatech se pohybuje kolem 15 tisíc korun. „Kolem čtvrté hodiny ranní jsem uslyšela štěkot z obory. Dva psi napadli a roztrhali daňka a sele divokého prasete. Měla jsem obavy, že napadnou i další zvěř. Musela jsem zakročit. Bohužel, takové věci se dějí. Pes je šelma, a když jednou zaútočí, tak se mu oči tzv. zalijí krví a útočí dál," řekla Alena Nováková z obory Mstišov, která se věnuje myslivosti asi 40 let. Více zde

Utečenci překročili „čáru" na Moldavě. Na Cínovci je klid

Teplicko – To, co jsme v Deníku avizovali už na konci léta, že utečenci nepřijdou jenom k hranicím na Cínovci, ale i k „čáře" na Moldavě, se stalo tento týden skutečností. Asi čtyřicet mužů bylo dopraveno na bývalou německou celnici na hraničním přechodu Moldava-Neurehefeld ve středu večer. Ale neuplynulo ani 48 hodin a na Moldavě zaznamenali první porušení zákazu - překročení hranic. Více zde

Cínovec se chystá na olympiádu

Teplicko - Cínovec se intenzivně připravuje na Hry VII. Zimní olympiády dětí a mládeže. Olympiáda odstartuje v neděli 17. ledna v 15 hodin slavnostním zapálením olympijského ohně na zimním stadionu v Chomutově. Více zde

----------------------------------------------

TOP UDÁLOSTI ÚNOR

Zájem o mamograf v Bílině je v prvních dnech velký

Bílina - O vyšetření v novém mamografickém centru v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině, které začalo fungovat v úterý, mají ženy zájem.

Potvrzuje to recepční Veronika Kavalierová: „Všeobecně jsou lidé nadšení, protože mít takovou službu v místě bydliště je velkou výhodou." Systém objednávání na mamograf se navíc zlepšil v tom, že se klienti mohou nechat zapsat ve všední dny od 6 do 18 hodin. Více zde

„Žralok" se zakousl do horské dráhy. Na Moldavu pojede tento vlak ještě dvakrát

Teplicko - Nevšední zážitek mohli předchozí dva dny zažít výletníci na Moldavu. Na vrcholky Krušných hor nechal totiž Ústecký kraj vypravit mimořádné jízdy a to soupravou RegioShark. Lidé tomuto vlaku neřeknou jinak než žralok. Předek vlaku totiž může připomínat žraločí tlamu. RegioShark s kapacitou 220 míst jel jako přímý spoj z Ústí nad Labem přes Teplice na Moldavu a zpět. Spoj až na Moldavu využila, dohromady po oba dva dny, asi stovka lidí. „Kdyby byly lepší sněhové podmínky, tak by přijelo více lidí hlavně běžkařů. Ve vestibulu nádraží byla otevřena malá výstavka k horské dráze. Výletníci si mohli dát horký čaj," řekla místostarostka Moldavy Eva Kardová. Více zde

Na teplické hvězdárně vyměnili jednu z kopulí

Teplice - Poměrně unikátní záběr pro časosběrné fotografy se naskytl v úterý během dne na teplické hvězdárně. Jedna ze dvou tamních pozorovatelen byla bez střechy nad dalekohledem.

Původní severozápadní kopule již technicky dosloužila a po více než pěti desítkách let si zasloužila svoji výměnu. Nové specifické zastřešení přivezlo rozložené několik nákladních vozidel. Dvě poloviny a další zařízení, které se kvůli pozorování nebe otevírá kvůli výhledu pro dalekohled. Konečná montáž před vyzdvednutím na své místo proběhla až na parkovišti před vchodem do hvězdárny. Novou střechu pozorovatelny dopravil k dalekohledu jeřáb. Prakticky stejně, jako tomu bylo před padesáti lety, při původní výstavbě hvězdárny na Písečném vrchu. Více zde

Krásná Veronika z Teplic a hvězdný Jágr tvoří pár?

Teplicko - Krásná modelka Veronika Kopřivová z Teplic a fenomenální český hokejista Jaromír Jágr mají podle bulvárních médií tvořit pár.

24letá Veronika absolvovala v roce 2012 soutěž o nej krásku Česká Miss. Dostala se až do finále. Jak sama před časem v Deníku přiznala, Miss jí více dala než vzala. Otevřela jí dveře do modelingu, poznala nové lidi. Dřív žila s fotbalovým reprezentantem Janem Rajnochem v Turecku. Teď hodně času tráví na Floridě, kde působí hvězda NHL Jágr (43). Ani jeden se ale zatím ke vztahu oficiálně nevyjádřil. Více zde

Sportovcem roku 2015 se stal Štěpán Vachoušek

Teplice - Zkušený záložník FK Teplice ovládl anketu Deníku "Nejúspěšnější sportovec Teplicka". Na pondělním slavnostním galavečeru získal i ocenění čtenářů "Sportovní hvězda Deníku". Více zde

Školáci v Teplicích truchlí za mrtvou spolužačku

Teplice - Elišce se nedávno narodila sestřička, roli starší sestry si stihla užít jen tři týdny. Více zde

-------------------------------------------------------

TOP UDÁLOSTI BŘEZEN

Před poliklinikou konečně zaparkujete

Teplice - Už v září by pacienti, mířící do polikliniky teplické nemocnice, měli mít větší šanci zaparkovat svůj automobil, než tomu je nyní. Dlouholetý problém má vyřešit projekt revitalizace prostranství před objektem polikliniky, kde jedním z hlavních benefitů bude především zlepšení parkování. „Na akci, kterou bychom chtěli realizovat v tomto roce, se bude finančně podílet 4 miliony korun město Teplice," uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Jiří Novák. Rozpočtové náklady jsou celkem 14 milionů korun. Více zde

Úřad v Krupce je už téměř celý přestěhovaný

Krupka - Kvůli ověření podpisu nebo pokud potřebujete změnit místo trvalého pobytu, pak musíte v Krupce ještě zajít do starých prostor radnice. Ale ostatní agendy, včetně kanceláří vedení města, už jsou přestěhovány do nových zmodernizovaných prostor v sousední budově. V původní části zatím zůstala také obřadní síň pro svatby. Více zde

V Oseku budou mít boulderingovou stěnu

Osek - Městský sportovní areál v Oseku prochází dalšími úpravami. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Teplicích prodal městu Osek tři pozemky o celkové výměře 3 440 m2 za 1,016 milionu korun. Pozemky jsou součástí sportovního areálu. Více zde

Kameny do výhybek dával 14letý kluk. Chtěl prý vidět vykolejit vlak

Teplice - Policisté ho zadrželi přímo u kolejí, když chtěl po dvou neúspěšných pokusech vykolejit vlak potřetí. Tentokrát tam položil větev. Zní to až neuvěřitelně. Čtrnáctiletého kluka z Teplic napadlo, že chce vidět nehodu vlaku. Přemýšlel, jak by to mohl udělat. Důsledky ho nezajímaly. Nakonec ho napadlo, že dá na koleje nějakou překážku. V prvním případě položil do výhybky na koleje kus betonu. Naštěstí mu to ale nevyšlo. Podruhé položil na koleje kámen, ale ani tentokrát vlak plný lidí nevykolejil. Policie pak začala místo, kde se tak stalo, sledovat, což přineslo své ovoce. Chlapec na odlehlé místo dorazil potřetí. Na koleje položil větev a čekal co bude. To už ho ale dopadla hlídka policie. Ke všemu se jim přiznal. Více zde

-----------------------------------------------------

TOP UDÁLOSTI DUBEN

44. Den mužů Českého porcelánu skončil tragickou nehodou autobusu

Ústecký kraj - U Kadaně na Chomutovsku v pátek navečer havaroval autobus. Nehoda si vyžádala 27 zraněných, z toho šest těžce. Autobus narazil do parovodu, nedaleký Klášterec nad Ohří je bez dodávek tepla. Silnice u elektrárny Prunéřov byla několik hodin uzavřená v obou směrech. Nehoda se stala krátce před 19:00. Hasiči pomáhali vyprostit lidi z autobusu. "Celkem 30 osob z autobusu se nezranilo vůbec," doplnila Poláčková. Jak Deník zjistil, jednalo se o autobus, kterým se z Horní Plané vraceli muži z Českého porcelánu. Mužské osazenstvo dubské a duchcovské porcelánky jelo do tamního pivovaru oslavit v pořadí už 44. Den mužů Českého porcelánu. S tradiční akcí oslavy mužů, kteří jsou v porcelánce ve výrazné početní menšině, přišel už před řadou let generální ředitel společnosti Český porcelán v Dubí, Ing. Vladimír Feix. Oslava se koná každý rok jinde, v pivovaru v Horní Plané se konala poprvé před 30 lety, v pátek ráno tam s dobrou náladou mířili pracovníci porcelánky v čele s generálním ředitelem Feixem potřetí. Více zde

Mačety, železné trubky a šest zraněných. V Krupce se poprali Romové

Krupka - Tři sanitky s posádkami záchranářů, policejní vozy, strážníci a také zásahová jednotka. Ti všichni museli v pátek večer zasahovat v horním sídlišti Maršov. K bitce mezi Romy došlo v sídlišti s vyhlášenými ulicemi K. Čapka a Dukelských hrdinů. Více zde

Školáci ze ZŠ Nové lázně běhali pro Kryštofa

Teplice - Na pět stovek dětí v pátek dopoledne v Teplicích podpořilo dobrou věc. Společně s příznivci Základní školy v ulici U Nových lázní a teplickými fotbalisty se žáci zapojili do projektu Run and Help. Vše bylo směřováno jako podpora pro sedmiletého Kryštofa, který od malička trpí mozkovou obrnou. Základní startovné činilo 20 korun, ale bylo ryze symbolické. Kdo chtěl, mohl dát více. A tak se kasička během dopoledne pěkně plnila. Více zde

----------------------------------------

TOP UDÁLOSTI KVĚTEN

Ohlédnutí za Lázeňská 2016

Teplice - Přemysl Šoba, coby ředitel Domu kultury, která stojí za organizací dvoudenního hudebního maratónu v Teplicích, je s průběhem slavností spokojen. „Už není prakticky kam program rozšiřovat. Díky tomu, že se propojila hudba k ohňostroji s vysíláním rádia Gama, tak se podařilo vše na vteřinu přesně, jak bylo ve 22.22 hodin v sobotu naplánováno. A mně se ohňostroj líbil," říká Přemysl Šoba. Až na jedno závěrečné vystoupení a pár výpadků proudu proběhlo vše během dvou dnů, jak mělo. Více zde

Na pěstírnu marihuany navedl kriminalisty zloděj, který tam šel krást rostliny

Teplice - Tepličtí kriminalisté odhalili další pěstírnu marihuany. K dopadení pachatele pomohla náhoda. Respektive utajená krádež kytek, usušených v ukryté místnosti v bytě, kam přišli policisté řešit finanční podvody s půjčkami. Více zde

Bude mít čapí láska z Duchcova happy end?



Duchcov - Dlouhé čekání skončilo tento týden. Do Duchcova opět přiletěli čápi. A to hned tři! Čapí pár pravděpodobně opět Hynek a Jarmila se zabydlel v uměle vybudovaném hnízdě na stromě. Stará bříze je součástí soukromé zahrady rodinného domu. Více zde

Kardinál Vlk požehnal Jezulátkům z Duchcova



Novosedlice / Duchcov - Jeho Eminence kardinál Miloslav Vlk požehnal při své návštěvě Teplicka osm Pražských Jezulátek. Sošky nejsou sice všechny v oblečení stejné barvy, ale jinak mají společné vše. Místem jejich zrodu je porcelánka ROYAL DUX BOHEMIA v Duchově, takže nesou na spodní straně její trojúhelníkovou značku z růžového porcelánu. Váží taktéž stejně 4,30 kg a k jejich zdobení se použilo čtyřiadvacetikarátové zlato. Více zde

-----------------------------------------------

TOP UDÁLOSTI ČERVEN

Zámek vás okouzlí antikou



Duchcov - Státní zámek Duchcov v pátek otevřel novou stálou expozici nazvanou „Okouzleni antikou". V autentickém prostředí osmi zámeckých sálů je možné zhlédnout téměř 150 historických odlitků slavných i méně známých antických uměleckých děl. Jejich prostřednictvím se návštěvníci seznámí s příběhy z řecké mytologie, a dozvědí se i mnohé nejen z historie a kultury starověku. Více zde

Červi na talíři? To je jídlo budoucnosti, říká Láďa Pertl



Hradiště (okres Teplice) - Smažení červi se zeleninovým salátem, kobylky na česneku a další hmyzí pochoutky se těší čím dál větší oblibě. Připravit je umí i kuchařský mistr z Teplicka Ladislav Pertl. Lahůdka původem z Asie má zřejmě velký potenciál, hmyz se snadno upravuje a lehce konzumuje. Ve větším uplatnění této potraviny v české gastronomii zatím brání předpisy. Více zde

DEN S DENÍKEM: Zjistíte jak se dělají noviny. Připraven bude i skákací hrad

Teplicko - Den s Deníkem se skupinou ČEZ se koná ve čtvrtek 16. června na náměstí Svobody v Teplicích. Připravili jsme pro vás rodinné odpoledne se soutěžemi s Divadlem V Pytli Petra Stolaře. Nahlédnete do zákulisí novinářského řemesla, zkusit si můžete zábavný kvíz. Více zde

---------------------------------------------

TOP UDÁLOSTI ČERVENEC

Na Cínovci vrtá stroj ze Švédska

Teplicko - Na Cínovec postupně přijíždějí nové vrtné soupravy, které mají zjistit, jak je to se zásobami lithia. Průzkumy si objednala firma Geomet. Mezi soupravami je i jeden unikát. Jde o švédský stroj Christensen 140. Více zde

Neštěstí na Bílinsku, po dopravní nehodě tu zemřelo sedmileté dítě

Bílina - Ženu a dvě nezletilé děti "smetlo" ve středu večer v Razicích auto s opilým řidičem.Třiadvacetiletý alkoholem posilněný muž okolo osmé hodiny usedl za volant svého vozu Toyota Land Cruiser a projížděl uličkami vísky Razice v katastru obce Hrobčice (od Hrobčic na Kučlín). V pravotočivé zatáčce nezvládl řízení a následně narazil do zdi u domu, přičemž ho to odmrštilo i s autem dál do protisměru. Více zde

Syn jako otec. Za smrt nevlastní dcery hejtmana jde Kapic na 12 let za mříže

Ústí nad Labem, Bílina - Mladík z Bíliny dopadl jako jeho otec. Za smrt člověka jde Pavel Kapic (1993) do vězení. Jeho obětí se stala nevlastní dcera hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Více zde

Fotovoltaika na Moldavě je nezákonná, řekl soud

Teplicko - Horská Moldava neláká jenom turisty, ale i investory do „zelené energie". Ti, co stojí za fotovoltaikou v chráněné ptačí rezervaci, mají ale problém. Nejvyšší správní soud totiž s konečnou platností rozhodl, že povolení k výstavbě fotovoltaické elektrárny v chráněné ptačí rezervaci v obci Moldava byla vydána v rozporu se zákonem. Potvrdil tak verdikt Krajského soudu v Ústí nad Labem, který rozhodnutí o umístění a povolení stavby zrušil pro nezákonnost. Více zde

----------------------------------------------------

TOP UDÁLOSTI SRPEN

Pivovar v Bílině koupily Lesy Sever

Bílina - Společnost Lesy Sever se zavázala areál pivovaru zrekonstruovat. Podle předpokladů by opravy měly trvat zhruba sedm až deset let, jde však o předběžné plánování. "Máme se společností Lesy Sever dobré zkušenosti. Vlastní na území města několik nemovitostí, zejména bílinský zámek," říká místostarostka města Zuzana Bařtipánová. „Nepředpokládáme, že by nový majitel areál nechal dále chátrat," dodala. Pivovar prostorově navazuje na zámecký areál, a proto majitel společnosti pivovar odkoupil s tím, aby ho v budoucnu využil pro další rozvoj tohoto funkčního celku. Více zde

„Tváří" teplických lázní se stal Roman Vojtek



Teplice - Tváří teplických lázní byla po léta excelentní herečka a moderátorka Tereza Kostková. „Vždy se k nám velmi těšila a to nejen na procedury a do Café Restaurantu Beethoven. Měla ráda náš personál a lázeňskou atmosféru. S námi si každoročně užívala lázeňského plesu i dalších akcí. Letos se Tereza rozhodla předat své „žezlo" dál. Doporučila nám sympatického kolegu herce, moderátora, zpěváka a tanečníka Romana Vojtka. Ten u nás několikrát v minulosti vystupoval s kapelou a strávil zde svůj vůbec první pobyt v lázních. Náramně si péči pochvaloval, a proto rád přijal nabídku stát se „Tváří" našich lázní," informovala o aktuální novince v lázních obchodní ředitelka Lázně Teplice v Čechách a.s. Yveta Slišková. Více zde

Válečného veterána vyprovodily salvy



Teplicko - Ve čtvrtek před polednem se v dubském kostele uskutečnilo poslední rozloučení s Demeterem Senickým. Pohřeb byl s vojenskými poctami. Tři salvy, smuteční věnce, čestná stráž posádky Praha a velký smutek všech přítomných. Tak vypadal čtvrteční pohřeb plukovníka v. v. Demetera Senického. Plukovník zemřel 2. srpna 2016 v 98 letech v dubském domově důchodců. „Byl to velký vlastenec. Celým svým životem to dokazoval. Čest jeho památce," řekl mimo jiné ve smuteční řeči předseda jednoty Československé obce legionářské Teplice a starosta Dubí Petr Pípal. Více zde

Červený Újezd opět přilákal technaře. Bylo jich 300 až 400

Teplicko - Zhruba po roce opět v areálu bývalého uprchlického tábora v Červeném Újezdu na Teplicku byla k slyšení dunivá hudební produkce. Technaři v areálu tentokrát strávili jen jednu noc a to z pátku na sobotu. Podle policie se jí zúčastnilo asi 300 až 400 lidí. Více zde

--------------------------------------------------

TOP UDÁLOSTI ZÁŘÍ

Šéfkuchař Marek Raditsch se oženil v Teplicích



Teplice - Marek Raditsch, jeden z trojice porotců populární kuchařské show MasterChef Česko, se v pátek 16. září v Teplicích oženil. Své ano si s nevěstou Terezou Cinkovou řekli v altánu v zámecké zahradě u Zahradního domu. Ke svatbě si novomanželé vybrali lázeňské město, protože Tereza je z Novosedlic, kde žijí i její rodiče. Půvabné pětadvacetileté nevěstě ušila krásné bílé svatební šaty teplická módní návrhářka Naďa Moravcová, jejíž modely Tereza, nyní už Raditsch, předvádí při módních přehlídkách. Novomanžele oddával novosedlický starosta Radoslav Bartůněk. Více zde

Obří areál v Háji má nového majitele

Teplicko - Areál bývalého závodu Kamenina v Háji u Duchcova změnil majitele. Už ho nevlastní firma napojená na podnikatele Radka Březinu, který je společně se svým bratrem Tomášem, souzen za obchodování s nelegálním lihem. V dražbě celý rozsáhlý areál získala společnost Cannoneer z Horního Jiřetína. „Jde o velký pozemek, kde je několik budov a hal. Zjišťujeme v jakém jsou stavebně-technickém stavu a řešíme příslušnou legislativu. Podle inspekce životního prostředí se na areál váže ekologická zátěž, budeme ji muset odstranit," sdělil ředitel firmy Cannonneer Zbyněk Ortmann. Více zde

Korunu nosilo 66 císařů

Teplice - Kopie císařské koruny Svaté říše římské je od pátku na teplickém zámku. Do 11. září si ji má veřejnost možnost prohlédnout na výstavě, konané u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Korunu nosilo 66 říšských císařů. Pochází zřejmě z doby Oty I. Velikého, kdy byla v roce 962 zhotovena k jeho korunovaci. Jako první Čech ji získal Karel IV. Šedesát let byla koruna uložena na Karlštejně, pak ji Zikmund I. na počátku husitských válek odvezl do Uher, odkud putovala do Norimberku. Do Čech se císařská koruna navrátila letos poprvé po šesti staletích. Více zde

Neměli na nájem, přestěhovali se na lavičku v Proboštově

Teplice,Duchcov - Protože opakovaně neplatil nájem, tak musel i se svojí matkou opustit městský byt v Duchcově. Léto přežívá na vlakové zastávce v Proboštově. Co bude v zimě, to Fanda zatím ani nedomýšlí. Více zde

Malé lvice spotřebují 400 plínek měsíčně



Teplice – Zvědavá kukadla jsou první, co vidím, když opatrně otvírám dveře. V krásných pruhovaných šatičkách nás pěkně na čtyřech vítá jedna z malých princezen. Druhá vykukuje z náručí babičky, zatímco třetí z holčiček maminka doobléká. Je to právě rok, co jsme po řadě let přivítali v Teplicích narození trojčat. A tak jsme se přišli podívat, jak vyrostla. „Nezapřou, že se narodily ve znamení lvice. Jsou hodné, jedí skoro všechno a spí celou noc, ale umí být i pěkná zlobidla. A když se do sebe pustí, tahají se za vlásky," říká s úsměvem na adresu Leničky, Oksanky a Janičky maminka Oksana. Tatínek Marek Baštinec vypadá, že své holky zatím zvládá s klidem a nadhledem. Má se co ohánět, když si představíte, že jen plínek spotřebují malé princezny měsíčně čtyři stovky. A maminka je také v jednom kole, protože právě rostoucí zoubky jsou tady protivné trojnásob. A brzy bude ještě veseleji, protože holčičky s prvními narozeninami začínají chodit. Více

-----------------------------------------

TOP UDÁLOSTI ŘÍJEN

Volby v Ústeckém kraji: Vítězství ANO, opilý komisař a nízká účast

Ústecký kraj - Vítězem krajských voleb se stalo ANO 2011, které bude mít 20 mandátů. Druhá KSČM má 13 mandátů. Třetí skončila ČSSD a v novém zastupitelstvu bude mít 10 členů. Do zastupitelstva se dostala i čtvrtá ODS, bude mít 7 křesel v novém zastupitelstvu. Na to dosáhla i pátá Koalice Svoboda a přímá demokracie - TO (SPD) a SPO, která získala 5 mandátů. Volby provázel nezájem většiny voličů. Účast dosáhla pouhých 28.94%. Více zde

Teplický rybář vytáhl z Labe dvoumetrového sumce

Teplicko, Ústecko – Hladina se zčeřila, vlasec napnul a prut málem uletěl do vody. Tohle bude pořádný kousek! Mladý rybář Pavel Kraus z Teplic spolu s kamarádem a porybným hbitě reagují. Když vytahují na břeh úlovek z řeky Labe, je to pro mladého rybáře doslova druhý státní svátek. V nočním světle ve středu večer v Krásném Březně se na ně usmál sumec měřící 219 centimetrů s váhou skoro 80 kilogramů. „Tahal jsem ho půl hodiny, než se unavil. Zničil mi naviják, ale nakonec se uklidnil," popsal Kraus, který už má za sebou několik větších úlovků, nic tak velkého ovšem podle svých slov ještě v životě nechytil. Více zde

Mladá dívka seděla na kolejích a čekala na vlak. Strojvedoucí to nemohl ubrzdit

Sobědruhy - Na železniční trati z Teplic na Ústí nad Labem stála v úterý ráno doprava. Lidé museli autobusem. Některé vlaky jely mezi Bílinou a Ústím přes Úpořiny. Důvodem omezení provozu byla srážka rychlíku s šestnáctiletou dívkou. Vlak mířil plnou rychlostí z teplického nádraží na Ústí. Ke střetu došlo na kolejích nedaleko Rudných dolů v Sobědruhách. Šlo o další letošní sebevraždu na kolejích. "Dotyčná osoba utrpěla vážná zranění, kterým na místě podlehla," potvrdil mluvčí teplické policie Daniel Vítek. K nehodě došlo v sedm hodin ráno. České dráhy nasadily po dobu výluky v postižené oblasti autobusy. Některé vlaky byly odkloněny přes Úpořiny. Kolem deváté hodiny se pak vlaky v dotčeném úseku rozjely po jedné ze dvou tratí mezi Ústím a Teplicemi. Více zde

Najdu si nejbližší rekolo v mapě Teplic, odemknu a jedu

Teplice - Stačí se zaregistrovat, zaplatit si své období na půjčování a růžová kola v ulicích Teplic jsou vaše. Koukám v mobilu do mapy Teplic v aplikaci Rekola. V Kollárově ulici jedno stojí, uzamčené u zábradlí. Pár kroků a hned ho na základě přihlášení do systému a obdrženého kódu zámku odemykám. Nasedám a mohu vyrazit. Jak snadné a dá se říci i praktické. Za deset minut jsem na druhém konci města, kde mohu kolo opět „odevzdat". Prostě ho zase k něčemu uzamknu. Odhlásím se ze systému, čímž je kolo opět viditelné v mapě pro ostatní zájemce. Více zde

------------------------------------

TOP UDÁLOSTI LISTOPAD

Kárný senát: soudce Čapek se neprovinil

Brno, Teplice - Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) zprostil obvinění teplického soudce Miroslava Čapka. Kárná žaloba mu vytýkala například tón dopisu, který adresoval někdejšímu předsedovi okresního soudu Romanu Dobešovi. Stěžoval si v něm na kolegu a poukazoval na údajně nerovný přístup vedení k domnělým pochybením jednotlivých soudců. Více zde

Unikát: V Teplicích se podařilo odchovat tři mláďata pásovce štětinatého

Teplice - Mimořádným chovatelským úspěchem se může pochlubit Jiří Bartůněk. V Bioparku Gymnázia Teplice se pásovcům štětinatým, jejichž je majitelem, narodila v polovině října tři mláďata. Jsme první, kdo si je mohl vyfotit. Šance, že přežijí, byla jednoprocentní. Více zde

Na Miss Supranational veze Michaela hodiny z Dubí

Dubí - Další česká kráska, modelka Michaela Hávová, odlétá ve čtvrtek 17. listopadu reprezentovat Českou republiku na Miss Supranational. Půvabná blondýnka, jež patřila mezi favoritky v rámci finále České Miss 2016, se několik týdnů intenzivně připravovala a na světovou soutěž odlétá vybavena bohatou garderobou i národním krojem. Ten pro ni ušila módní návrhářka Tereza Sabáčková. Více zde

V Krupce na náměstí vítala prezidenta Zemana potleskem necelá tisícovka lidí

Krupka – Milan Levý by v jiný všední den sledoval oblíbené televizní seriály. Ve středu odpoledne ale tradiční posezení u televize přerušil. Přišel se před krupskou radnici podívat na prezidenta. Chtěl ho slyšet, i když žádné nové věci od něj neočekával. „Co nového nám tady asi tak mohl říci," ptal se. I přestože byl skeptický, zvedla ho touha vidět prezidenta republiky na vlastní oči z televizního křesla. Po hodině a půl pak z náměstí odcházel spokojený. „Byl docela i vtipný," utrousil prochladlým hlasem. Více zde

---------------------------------------------

TOP UDÁLOSTI PROSINCE

V Teplicích bude jezdit turistický vláček

Teplice - Na Zámeckém náměstí usedám na lavici ve vláčku. Čeká mě projížďka městem, historickou i moderní částí. Uvidím památky v kontrastu s dneškem a něco mi k tomu i řeknou. Podobně jako v zoologické zahradě, když projíždím okružní trasu po zvířecích expozicích. Více zde

Silný vítr povalil zeď v Dubí. V sutinách skončilo několik chovných ptáků

Dubí – Velký smutek vládne v jednom z domů v Bystřici v Dubí. Miroslava Štarková přišla kvůli silnému pátečnímu větru o 20letý chov korel a andulek. Zeď, která byla na hranici pozemku se sousedy, se zřítila na voliéru. „Tři andulky zůstaly pod kameny. Papoušek nádherný asi nepřežije," řekla smutně chovatelka Miroslava Štarková. Více zde

Teplice chtějí příští rok nakupovat a také stavět

Teplice - Největší chystanou investicí v Teplicích na příští rok je vlastní stavba zimního stadionu, na jehož realizaci začaly přípravné práce už letos. Více zde

Policie obvinila 24 lidí kvůli ROP Severozápad. Mezi zadrženými je i Vaňhová

Praha/Ústí nad Labem - Kriminalisté zahájili trestní stíhání 24 lidí kvůli zneužití evropských dotací. Trestných činů se měli dopustit v souvislosti s činností v Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, uvedl žalobce Tomáš Minx z Vrchního státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Více zde

Teplicko zpívalo koledy. Zapojily se sbory i veřejnost

Teplicko /VIDEO, FOTO/ - Středeční podvečer patřil v celé republice koledám. I Teplicko se zapojilo do projektu Deníku Česko zpívá koledy. Vánoční písně si zazpívalo v okrese asi 850 lidí. Lidé přišli i do OC Galerie Teplice. V prostoru u veřejného piana pěly společně s redakcí děti z mateřských škol z Pramínku a pěvecký sbor Poupata ze ZŠ Maršovská. Více zde

První auta vyjela na otevřenou dálnici D8

Radejčín, Ústecký kraj - /GALERIE/ Úderem 16.40 hodin spustili běžný provoz na dálnici D8. Prvních třicet aut vjela na úsek přes České středohoří za čtyřmi policejními vozy. Více zde