Policie kontroluje led v rybnících v Ústeckém kraji

Ústecký kraj - Poříční policie kontroluje tloušťku ledu na rekreačních plochách v Ústeckém kraji. Informace o jeho stavu pravidelně zveřejňuje. Lidé by například při bruslení na rybnících měli být velmi opatrní, protože síla ledu se mění i během několika hodin, řekl ČTK zástupce vedoucího poříční policie Martin Racek.



Ještě v úterý se teploty na Ústecku pohybovaly kolem minus deseti stupňů Celsia, středeční v nížinách vystoupily až na čtyři stupně nad nulou. Měření Zámeckého rybníku v Chlumci ukázalo, že i necelý den stačí na to, aby se plocha stala rizikem. "Včera jsme v této lokalitě naměřili 11 centimetrů, dnes už je to sedm," řekl ČTK Racek.

Bezpečná tloušťka ledu je podle vodní záchranné služby 25 centimetrů. Lidé přitom bruslí i na plochách, kde má led třeba 12 centimetrů. To už může být podle policie problém. "Riziko je vždycky možné, záleží na tom, kolik lidí se v té lokalitě pohybuje," uvedl Racek. Lidé by se podle něj neměli spoléhat na to, že tloušťku ledu odhadnou sami pohledem. "Zkoušky typu, že hodí na led kámen, když ten kámen váží pár deka, možná kilo, tak člověk je samozřejmě těžší, to nemá vůbec význam zkoušet," řekl Racek.

Policie měří tloušťku ledu na plochách v celém kraji podle počasí jednou až dvakrát týdně. Má vytipované oblíbené rybníky a další plochy, ale nebrání se ani podnětům od lidí. "Určitě bychom ocenili zpětnou vazbu od lidí, zda ty plochy, které měříme, využívají. Nebo by nám naopak mohli třeba říct o plochách, kam nechodíme," dodal Racek.