Pozor na uzavírku! Od pondělí bude neprůjezdná Lounská

Teplice – Řidiči musejí kvůli rekonstrukci sítí využít objízdných tras.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Od pondělí 18. září bude v Teplicích na měsíc zčásti uzavřená značně frekventovaná křižovatka ulic Duchcovská a Lounská. Důvodem je probíhající rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

Uzavřený úsek Lounské bude od křižovatky s Duchcovskou ulicí až za přechod silnice. Objízdná trasa z ulice Lounské pro vozidla nad 3,5 tuny povede ulicí Lounskou, Litoměřickou a Libereckou do Duchcovské. Trasa pro vozidla do 3,5 tuny povede ulicí Ruskou a Mosteckou do Duchcovské.

Objízdná trasa z ulice Duchcovské povede ulicí Duchcovskou, U Nemocnice, Americkou, Anglickou, Litoměřickou do Lounské.

Autobusová zastávka pro linky 498 a 503 bude U Zámecké zahrady zrušena a zřízena bude náhradní v ulici Bílinská na I/8. Městská autobusová a trolejbusová doprava bude v tomto úseku vyloučena.