Pozor na vodoměry, varují vodaři. Neškodí jen mráz, ale také náhlé změny teplot

Teplice - Máte na své zahradě či přes zimu nepoužívané chatě namontovaný vodoměr, přičemž je voda vypnutá. Vemte si ho raději domů, nebo ho pořádně zajistěte proti mrazu. Vyvarujete se tak nepříjemnému překvapení. „Mráz je nebezpečný pro vodoměry i přípojky. Zkušenosti uplynulých let ukazují, že nejčastěji zamrzají vodoměry právě v neobydlených či rekreačních objektech. Zaskočeni mohou být nejen majitelé rodinných a obytných domů, ale i zahrádkáři a rekreanti. Neplaťte zbytečně za mráz a zkontrolujte zateplení vodoměrů," říká v rozhovoru pro Deník Iveta Kardianová ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace.

Iveta Kardianová, mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizaceFoto: DENÍK/ Lenka Střihavková

Vadí jenom mráz?

„Přípojky a měřicí zařízení se musí chránit nejen před mrazem, ale i v době, kdy mrazy poleví a dojde k náhlé změně teplot. Větší výskyt poruch vodohospodáři každý rok zaznamenávají zejména v době, kdy mrazy náhle povolí."

Kdo za vodoměr tedy zodpovídá?

„Za ochranu vodoměru si odpovídá každý sám a náklady na výměnu vodoměru či zprovoznění zamrzlé přípojky se mohou vyšplhat na několik tisíc korun."

Co tedy radíte, aby se předešlo zbytečným výdajům?

„Pokud máte vodoměr umístěn venku, v šachtě, tak se přesvědčte, že je dobře uzavřena. Poklop šachty by měl být přikryt tepelnou izolací. V případě, že mají uhodit silné mrazy, měl by být i samotný vodoměr řádně zateplen obalen tepelnou izolací, která k měřícímu zařízení nepropustí chlad. Důležitý je i materiál, který majitel k ochraně použije.

Co ze zkušeností doporučujete?

„K zateplení vodoměrů nejsou vhodné materiály, které vlhnou. Chránit se musí i vodoměr, který je uvnitř domu. V případě, že je vodoměr vystaven nižším teplotám, je důležité obalit jej izolačním materiálem. Stejně tak zateplete i potrubí. Chodbu obytného domu, sklep či jinou místnost, ve které je vodoměr umístěn, uzavřete a zajistěte tak, aby se tam nedostal chladný vzduch zvenčí. Škody může napáchat i zapomenuté otevřené nebo rozbité sklepní okénko či dveře."