Prašan těší lyžaře. Bouřňák bude lyžovat pod světly

Teplicko – Lyžaři se radují. V minulých hodinách napadlo deset centimetrů prašanu. Lyžařský areál Bouřňák má všechny vleky v provozu. „Sjezdové tratě jsou upraveny. V noci připadlo deset centimetrů prašanu," řekl vedoucí SC Bouřňák Pavel Tetřev.

Dnes a v sobotu se v Mikulově bude lyžovat i večer a to na Slalomáku, Hrobské a Údolíčku.

Vleky večer pojedou od 18:00 do 21:00. Parkování bude k dispozici v Mikulově a je zdarma. Úprava sjezdovek proběhne po skončení klasického denního lyžování tedy po 16:00. „V provozu jsme denně od 8:00. Prodloužené odpolední lyžování je v pátek. Ostatní dny jedou vleky do 16:00. Středa a sobota je klasické večerní lyžování," řekl Tetřev a dodal: „V pátek bude uzavřen slalomový svah sever č.1 (Slalomák). Omezení se dotkne i parkoviště v Mikulově, lyžaři budou moci zaparkovat na Novém Městě."