Prázdných domů jsou v kraji desítky. Pomáhají mecenáši

Ústecký kraj - Jsou známé, staré a hlavně vybydlené. V Ústeckém kraji jich je přes dvě stovky a neustále přibývají. Řeč je o prázdných domech, které jsou kvůli nečinnosti soukromníků či měst nevyužívané a bez života.

Přehled stovek opuštěných domů, paneláků, továren, hotelů, ale i honosných vil či historických klenotů nabízí unikátní internetová databáze prazdnedomy.cz.

„Prázdný dům představuje pro svou lokalitu problém, přitahuje negativní sociální jevy a snižuje hodnotu okolních nemovitostí. Naší myšlenkou je zmapovat tyto objekty a prostřednictvím veřejnosti na toto téma upozornit,“ říká vedoucí projektu Petr Zeman.

Podle spoluzakladatele databáze Radomíra Kočího je v Ústeckém kraji mnoho zajímavých domů už z toho důvodu, že se zde v minulosti pohybovali úspěšní obchodníci.

„Na druhou stranu je tu i řada zajímavých roubenek, chat a podobných typů nemovitostí, které jsou také mé srdcovky,“ podotkl Kočí. Podstata databáze je tedy jasná.

NA PŘÍBĚHY STAVEB LIDÉ MNOHDY ZAPOMÍNAJÍ

„Zjistíme příběh domu, často velmi zajímavý, upozorníme na něj a přimějeme tak vlastníky nebo nové zájemce, aby se o dům zajímali a začali s ním pracovat. V dnešní hektické době se na minulost zapomíná a přitom je to škoda, poklady se povalují všude kolem nás a lidi si jich pak více váží,“ zmiňuje Kočí. Zjistit příběh hlavně historických staveb není dle jeho slov vůbec jednoduché.

„Lidé zapomínají, nechtějí se moc bavit, mnohdy jen tuší, jak to s domem bylo. Ale když se příběh takového domu dá dohromady, je to krása a pohladí to duši,“ podotýká Kočí.

Tvůrci projektu by rádi probudili zájem nejen v samotných majitelích, ale také v potenciálních kupcích. Cílí tak rovněž na mecenáše, kteří by do vybydlených objektů mohli investovat. Jedním z takových je i filantrop a ústecký podnikatel Martin Hausenblas. Právě jeho nemovitost se v databázi taktéž nachází.

MECENÁŠI V KRAJI VRACÍ DOMŮM ŽIVOTNÍ ENERGII

Jde o zchátralý zámeček Skrytín na Děčínsku, venkovské sídlo z konce 19. století průmyslníka Ludwiga Wolfruma. Podnikatel mu vrací život.

„Čeká nás osazení střechy věže a zvonice. Památný zvon z konce první světové války církev zapůjčí teprve na jaře roku 2019. Letos bude kompletní střecha včetně rozhledny, zateplení, oken, břidlice a okapů,“ podotýká Hausenblas, který chce ze zámečku vytvořit energeticky pasivní dům pro svou rodinu. Postaví též garáže a venkovní terasu.

Také na Šluknovsku jsou mecenáši. Manželé Ema a Martin Bilinských koupili zdejší lázně Karlovo údolí, jež hodlají zrekonstruovat. Jejich plány si můžete přijít poslechnout osobně na společenskou akci, která se v lázních uskuteční už tuto neděli 27. srpna.