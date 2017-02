Primátor Kubera odmítl titul čestný občan

Teplice Na pátečním jednání teplického zastupitelstva navrhl zastupitel Jan Ševčík, aby se hlasovalo o udělení titulu čestný občan pro primátora Jaroslava Kuberu, a to u příležitosti životního jubilea. Primátor oslaví ve čtvrtek 16. února 70 let.

Jaroslav Kubera.Foto: Zdeněk Traxler

Primátor to ale odmítl. „Vážím si toho, ale dokud budu aktivní v politice, tak to s díky odmítám," okomentoval to.

Projednávalo se i případné vyvěšení tibetské vlajky. Opozice opět neuspěla. Návrh na vyvěšení vlajky na teplické radnici na pátečním jednání zastupitelstva neprošel.