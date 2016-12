Přišel o vše, proto začal „zpívat"

Severní Čechy – Kdo je vlastně Petr Kušnierz? Právě výpověď bývalého ředitele Regionálního operačního programu Severozápad pomohla policii k tomu, aby začala stíhat 24 lidí, většinou podnikatelů a politiků, za machinace s evropskými dotacemi.

Petr Kušnierz.Foto: Deník

Hlavní postavou aktuální kauzy kolem zpronevěry dotací na severozápadě Čech je Petr Kušnierz. Padesátiletý muž, který byl již v této souvislosti dvakrát odsouzený (z toho jednou dosud nepravomocně), je obviněný i v třetím kole policejního vyšetřování. Ovšem jeho výpověď policistům pomohla celý případ rozkrýt. Co je přesně Petr Kušnierz zač? Tady je jeho příběh.

Kušnierz v roce 1989 absolvoval Střední průmyslovou školu v Mostě, o devět let později dokončil bakalářské studium na Vysoké škole báňské – Technickou univerzitu v Ostravě, kde v roce 2005 získal také inženýrský titul.

ZAČÍNAL V MOSTĚ

V letech 1995 až 1999 pracoval na Městském úřadě v Mostě. Nejprve jako vedoucí oddělení správy městského majetku, poté jako vedoucí odboru investic a údržby. Zadával údajně nezvykle mnoho zakázek do 100 tisíc Kč, na které tehdy nemusel vypisovat výběrová řízení. Hovořilo se též o podezření, že některé firmy za zakázky účtovaly vyšší částky, než bylo běžné. Tehdejší mostecký starosta Jiří Šulc (ODS) ho odvolal kvůli „nedůsledné kontrolní činnosti svých podřízených."

Poté Kušnierz pracoval jako soukromý poradce. Jenže od dvou podnikatelů měl údajně vybrat peníze za zboží, které nedodal. Nakonec spor urovnal. V letech 2002 až 2008 byl zaměstnancem ministerstva školství. V letech 2008 až 2009 pracoval na ministerstvu zemědělství a poté od 1. ledna 2009 jako náměstek ministra zemědělství Petra Gandaloviče (ODS), který ho na ministerstvo přivedl.

V roce 2008 a 2009 byl členem hodnotící komise Úřadu regionální rady regionu Severozápad. Členové hodnotitelské komise v problematické 3. fázi měli v třístupňovém hodnocení projektů skutečný a definitivní vliv na to, zda projekt prošel a získal dotaci.

V červnu 2009 ho odvolal z funkce ministr Jakub Šebesta. Oficiálně „na základě nekompetentních manažerských kroků". V tisku se tehdy psalo, že důvodem odchodu byly dvě zakázky za více než půl miliardy korun přidělené Telefónice O2 a jejímu subdodavateli bez výběrového řízení.

OSUDNÉ ANGAŽMÁ

Kušnierz se 11. prosince 2009 stal ředitelem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Jak uvedl před soudem v březnu letošního roku, vlivní lidé z regionu potřebovali loajálního člověka. „Já jen naskočil do rozjetého vlaku," řekl.

V březnu 2011 byl jako ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad spolu s dalšími šesti lidmi obviněn kvůli uplácení při rozdělování peněz z evropských fondů a skončil ve vazbě. Podle obžaloby obvinění přijali či plánovali přijmout na úplatcích nejméně 2,8 milionu Kč. Kušnierz byl odsouzen na 7,5 roku. Podle rozsudku žádal od předkladatelů projektů na úplatcích minimálně 1,7 milionu korun, z nichž 255 tisíc fyzicky převzal.

Odvolací senát Vrchního soudu trest snížil na 5 let vězení. V březnu 2013 do vězení nastoupil, za rok a půl ho soud propustil na podmínku. V prosinci 2013 byl znovu odsouzen společně s Pavlem Koudou, Pavlem Markvartem a dalšími třemi osobami. Kušnierz dostal 7 let vězení, Kouda s Markvartem vyvázli s podmínkou.

TŘETÍ VYŠETŘOVÁNÍ

Kušnierz je od začátku prosince 2015 trestně stíhán už v rámci třetího vyšetřování, tentokrát za poškození finančních zájmů Evropské unie. Proto nabídl policii spolupráci o účasti regionálních politiků na podvodech. V únoru 2016, když už začal Kušnierz spolupracovat s policií, působil jako zlomený člověk. Řekl: „Já už nemám o co přijít, protože jsem už přišel o všechno. O rodinu a bydlení, postavení, práci… Všichni, kterým jsem vyšel vstříc, se ke mně obrátili zády, a já už nechci sedět za něco, co jsem neudělal."

Díky spolupráci s vyšetřovateli může Kušnierz kalkulovat v nové (třetí) kauze s malým trestem, když získá status spolupracujícího obviněného. Koho s sebou ještě stáhne pod hladinu?

NOVINKY V KAUZE:

✓ Policie obstavila zadrženému Danielu Ježkovi 41 nemovitostí.

✓ Zablokovaný majetek má i ústecký advokát Aleš Dostál.

✓ Bývalý předseda ČSSD v Ústeckém kraji Arno Fišera ukončil členství ve straně.