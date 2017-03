FOTO: Pro seniory v Bystřanech připravili masopustní country bál

Bystřany - V drsný saloon s obsluhou v kostkatých košilích a se stetsony na hlavách se proměnila jídelna Domova důchodců v Bystřanech. Jedna z pravidelných akcí, kterými je zdejší „důchoďák" proslulý po celém kraji a jimiž zdejší personál nad rámec svých pracovních povinností zpříjemňuje život svým klientům, se nesla v duchu závěru masopustního veselí, trošku jako karneval a trošku jako country bál.

A i když se naprostá většina zdejších seniorů neobejde bez pomoci ošetřovatelek, v průběhu dvou hodin jakoby se dědouškové a babičky rozpomněli na svoje lepší časy a bylo jedno, vyznával-li někdo v mládí polku a valčík, jiný „kotlíkáře" a ti drsnější třeba skupinu Kabát.

TROUFLA SI I NA ANETU LANGEROVOU

Duo Ametyst nalévalo z nejrůznějších hudebních soudků, zpěvačka si troufla i na repertoár Anety Langerové a nutno přiznat, neznělo to špatně! O co méně bylo na improvizovaném parketu tančících seniorů, o to více se do rytmu vrtělo sestřiček, asistentek klientů, zaměstnanců administrativy, takže bylo na co se dívat.

A třeba taková rozvlněná ohnivá Darja Krupová jistě nadzvedla z kolečkového křesla nejednoho staříka a mnohý musel mít při vzpomínce na veselé odpoledne neklidnou noc. Tančilo se, zpívalo, tleskalo do rytmu, paní kuchařky upekly báječnou buchtu s vysokým krémem, přesně tak, jak to uměly a měly rády naše maminky. Kdo chtěl, dostal kávičku a mohl si vybrat mezi bílým či červeným vínem a na závěr byl chlebíček.

Taneční odpoledne ozvláštnila renomovaná dvojice mistrů tance Tomáš Vojíř se Sárou Frankenfeldovou z Tanečního klubu Styl Dance Teplice. „Na začátku při standardech jsme se trošku prali s prostorem, potřebovali bychom dvakrát větší parket, aby tanec vynikl," s úsměvem přiznal Tomáš. „Latina už na tom malém prostoru vyšla lépe."

NEJLEPŠÍ BYL KŮŇ

Já však u toho byla a musím zdůraznit, že ačkoliv by nikdo z přítomných zřejmě nepoznal, kdyby tanečníci své tři desetiminutové bloky ošidili, Tomáš se Sárou zatančili se stejným nasazením, s jakým vystupují třeba na reprezentačním plesu města Teplice. Opět ukázali, jací jsou profíci!

Nejlepší maskou byl po právu zvolen kůň, kterého si, či spíše svoje dvě kolegyně, osedlala jedna z ošetřovatelek. A v tombole bylo díky sponzorům několik velkých trojbarevných koláčů, pecnů chleba, šišek salámu a také obrovské srdce s rozinkami a mandlemi.

Symbolická cena, kterou by si zasloužily všechny dámy, jež mají klienty Domova důchodců v Bystřanech v péči. Dnes a denně zanechává každá z nich na svém pracovišti kousek toho svého srdce, abychom my, kteří už péči o svoje blízké jednoduše nezvládáme, měli klidnější spaní.

Eva Stieberová