Proboštov obnovuje masopustní tradici. Přípravy jsou v plném proudu

Proboštov – Přípravami na první ročník obnovené masopustní tradice žije Proboštov. Samotné masopustní veselí vypukne v obci v sobotu 11. února.

Hlavním organizátorem Proboštovského Masopustu je teplický divadelník Martin RybaFoto: Deník/Karel Pech

„Iniciativa vzešla od velmi aktivní party z místní hospůdky Stará masna a obec se moc ráda přidala," uvádí starostka Proboštova Jana Čermáková. Hned na první schůzce v polovině ledna našli všichni zúčastnění společnou řeč a padl první nástin programu.

FENKA PŮJDE ZA BERUŠKU

„Hlavním organizátorem je teplický divadelník Martin Ryba se svým Panoptikem Maxe Fische. Mají velké zkušenosti z Masopustů například v Zubrnicích nebo Úštěku," dodává starostka. Přidali se také šermíři ze skupiny scénického šermu Ortel, ale hlavně spousta místních obyvatel.

„Už máme hotové kostýmy a to dokonce i pro moji fenku Rosie. Ta půjde za berušku," usmívá se Petra Navrátilová z místní stáje U Kaštánka. Ta má na starosti koňskou sekci a spolu s Denisou Trampotovou pilně učí koníky zvládat naplánovanou trasu. „Oslovily jsme kamarády z dalších proboštovských stájí i z okolí," říká Navrátilová a dodává, že během průvodu i před ním budou mít děti možnost vyzkoušet si jízdu na koních.

Hlavní porci maškar dodá zmíněná hospůdka. „Zájem je veliký, během pár dní si štamgasti a naši kamarádi rozebrali všechny hlavní postavy průvodu. Takže chybět nebude policajt, kominík, medvěd či myslivec. Ovšem fantazii se meze nekladou a do průvodu může přijít opravdu každý," pochvaluje si jeden z iniciátorů Vítězslav Fíla.

DVĚ TVŮRČÍ DÍLNY

Pro toho, kdo by si před Masopustem chtěl vyrobit vlastní masku, ale sám si na to netroufá, obec připravila tvůrčí dílny. „Budou dvě v týdnu před průvodem. První proběhne v pondělí 6. února, druhá ve středu vždy od 15.00 do 17.00 v naší knihovně," upřesňuje Čermáková. Základní výrobní prostředky a také odborné vedení budou k dispozici.

„Sebou se vezměte hlavně oblečení, které chcete upravit, případně další specifické ozdoby a také doboru náladu," doplňuje paní starostka. Pro místní hospodyňky obec vyhlásila soutěž o nejlepší masopustní koláček.

A jejich ochutnávkami před radnicí v sobotu 11. února v 13.30 Proboštovský Masopust odstartuje. „Zároveň se začnou shromažďovat maškary a další účastníci průvodu. A jim předám ve dvě hodiny odpoledne klíč od obce," prozrazuje Jana Čermáková.

Poté se průvod vydá kolem fotbalového hřiště k restauraci Sokolovna. Odsud zamíří Okružní ulicí a ulicí U Parku k hospodě na Růžku. Po třídě kapitána Jaroše se přesune k Proboštovské baště, dále Meziškolskou ulicí k restauraci Drak a Dělnickou ke Staré masně, kde průvod skončí.

ZASTÁVKY U HOSPOD I SOUSEDŮ

„Kromě zastávek u hospod, máme domluvené zastávky u některých sousedů. S nimi popijeme, zatancujeme si, zašpásujeme," říká organizátor Martin Ryba. Větší zastávka bude u Proboštovské bašty, která připraví pravé masopustní hody. Ty začnou již od 11.00 a kromě zabijačkových specialit bude možné si dopřát sváteční svíčkovou, kachnu či selský talíř. Chybět nebudou ani čerstvé zákusky z vlastní výrobny.

První Proboštovský Masopust vyvrcholí na Staré masně zábavou, která začne od 18.00. „Vzhledem k menší kapacitě hospůdky doporučujeme včasnou rezervaci," dodává Fíla s tím, že na půlnoc je připravenou tradiční pochování basy v poněkud netradičním pojetí.

A bude letošní Masopust v Proboštově opravdu první? V místní kronice se zmínky o konání podobně akce nepodařilo dopátrat. Ovšem starší pamětníci si vzpomněli na podobné akce v uvolněných šedesátých letech minulého století.

„Dobře si na to pamatuji. Chodil jsem v převlečení za ženu. Měl jsem i nějaké fotky, doufám, že se mi je podaří najít," připomíná starousedlík Václav Křeček.

