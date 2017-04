Prostitutky už nebudou moci dostávat zákaz pobytu. Dubí se to nelíbí

Teplicko – Chcete sex? Budou opět častěji slyšet z úst pouličních prostitutek řidiči na silnici Teplice – Cínovec, která dříve nesla označení E55. A proč častěji? Obce od léta totiž ztratí právo zakázat až na tři měsíce pobyt lidem, kteří by na jejich území opakovaně porušovali veřejný pořádek.

Ilustrační snímek.Foto: Foto: Jan Rada

V Dubí zákaz využívali hlavně směrem k prostitutkám. „Zrušení považuji za obrovskou chybu. Vidím za tím populismus ČSSD. Zákaz byl účinným nástrojem v boji s pouliční prostitucí. Udělování pokut, které nikdy nevymůžete či spoléhání se na společenskou nápravu takových žen je zcela mimo. Takové věci prostě nefungují," řekl starosta Dubí Petr Pípal.

Nový přestupkový zákon, jehož je zákaz pobytu součástí, začne platit od 1. července tohoto roku. Trest v podobě zákazu kritizovali ochránci lidských práv a podotýkali, že se ani příliš nevyužíval. Dubští strážníci se na příchod nové normy připravují.

ZAPOJÍ KAMERY A ASISTENTY

„Bylo by výrazně lepší, kdyby možnost zákazu existovala i nadále. Do boje s prostitucí budeme muset více zapojit náš kamerový systém a asistenty prevence kriminality. Jejich přítomnost na chodníku by měla sexuální zákazníky odrazovat," sdělil velitel MP Dubí Tomáš Pykal.

To, že zákaz v Dubí využívali, dokazuje případ 35leté ženy, která se do města vracela opakovaně, ačkoliv měla vyslovena zákaz na území celého Dubí. Skončila kvůli tomu před soudem, kde jí hrozí až dva roky za mřížemi.

Jinak se k vyslovení zákazu staví v Teplicích. Pokud dávali tepličtí strážníci nějaké poznatky k případnému návrhu na vyhoštění pro místní magistrát, tak to bylo vzhledem k lidem potulujících se v ulicích lázeňského města.

Tzv. bezdomovci, kteří v Teplicích dělají nepořádek a přitom mají bydliště mimo město, jsou typičtí adepti. „Snažili jsme se jim nejprve domlouvat, ale pokud se jejich prohřešky nahromadily, oznamovali jsme to magistrátu právě s možností na vyhoštění," uvedl Michal Chrdle, ředitel teplické městské policie.

U žen postávajících ve vyhlášených ulicích v Teplicích a mávajících vyzývavě na projíždějící auta, takové oznámení nebylo.