Prostor po zimním stadionu v Teplicích se má do roka zaplnit

Teplice – V prostoru bývalého zimního stadionu v Teplicích vyroste dvoupatrové obchodní centrum. Na střeše lanový park, v přízemí obchody. Teplický developer Jaroslav Třešňák chce začít stavět už letos na podzim. Hotovo by mělo být příští rok. Třešňákova firma JTH svůj záměr nyní zveřejnila v informačním systému EIA pro posouzení vlivu na životní prostředí.

Demolice zimního stadionu v Teplicích.

Podle platného územního plánu města Teplice je prostor po bývalém zimním stadionu určený pro rekreaci a sportoviště. Podle teplického magistrátu s tím plánovaná stavba není v rozporu, protože na střeše areálu totiž bude lanové centrum.

ZVÝŠENÝ HLUK KVŮLI DOPRAVĚ

A právě díky němu vydal odbor územního plánování a stavebního řádu stanovisko, že investiční záměr v prostoru bývalého zimního stadionu není v rozporu s platným územním plánem. Přesně v takovém znění o tom informoval jako první ve středu dopoledne Český rozhlas Sever.

Podrobnosti k plánu výstavby najdou lidé v informačním systému EIA. Přes něj totiž nyní probíhá tzv. zjišťovací řízení, kvůli vlivům na životní prostředí. Záměr na výstavbu obchodního centra má redakce Deníku k dispozici. Vyplývá z něj, že se v oblasti centra počítá se zvýšením hluku, zejména kvůli zvýšené dopravě. Nicméně podle studie, která je přiložená k záměru, by ale měly být všechny hodnoty v normě.

Není ovšem vyloučeno, jak uvedla pro Český rozhlas vedoucí stavebního úřadu v Teplicích Lenka Mirgová, že po tomto tzv. zjišťovacím řízení bude nutné zpřesňovat a podrobněji zkoumat pro účely vydání územního rozhodnutí i stavebního povolení. Připomínky ke stavbě mohou lidé i úřady dávat do 27. března.

ŽÁDNÉ VELKÉ NADŠENÍ

„O lanovém centru jsem už slyšel. Mohlo by to být zase něco nového pro Teplice. Nákupních středisek tu máme už ale hodně. Moc se mi nelíbí, že tu bude jezdit více aut," uvedl Milan Novák, který bydlí v sousedních ulicích nedaleko bývalého zimního stadionu.

Nadšená není ani ředitelka sousední ZŠ Švabinského Mgr. Edita Jurečková. „Nejsem tím vůbec nadšená. Ráda bych zde viděla jen to sportoviště, nebo třeba i koupaliště. Ale obchodní centrum hned vedle školy?"

Záměr zveřejněný v rámci tzv. zjišťovacího řízení nekonkretizuje uvedený velký obchod. Nicméně jedna z položek, která se věnuje hlukové studii, je pojmenována jako HS Teplice Kaufland. Což by jasně naznačovalo záměr na centrum.

Zveřejněný projekt počítá se zvýšením hluku v uvedené oblasti, zejména kvůli zvýšené dopravě. Podle hlukové studie, která je součástí posuzovaného záměru, by ale měly být všechny hodnoty v normě.

A právě doprava je také to, co vadí vedení sousední základní školy. „Už takto tady jezdí hodně aut. Naši žáci musejí dávat velký pozor při přecházení ulice do školy," dodala ředitelka Mgr. Edita Jurečková, která současně bydlí také naproti uvažované výstavbě. „Se zimním stadionem jsme si tady taky užili, než to místo bylo vyčištěno," podotkla.

Ze zveřejněného záměru vyplývá, že na místě bývalého stadionu v ulici Čs. dobrovolců, nedaleko centra města, chce společnost JTH postavit v přízemí velký obchod s potravinami a dalším komerčním prostorem, což by mělo zabrat zhruba půl hektaru – tedy plochu, jakou měl přibližně předchozí zimní stadion.

V patře areálu by pak dle zveřejněného záměru mělo být technické zázemí a na střeše již zmíněný lanový park se samostatným přístupem. Součástí centra bude také parkoviště pro přibližně 200 aut.

Vyjádření Jaroslava Třešňáka redakce Deníku zatím nemá, je tento týden služebně v zahraničí. Nicméně byla to právě jeho firma, která před dvěma roky koupila ruiny po bývalém zimním stadionu a srovnala je se zemí. „Jsem takový čistič našeho města. Renovuji domy a další objekty, aby nehyzdily ulice lázeňských Teplic," říkal v minulosti v rozhovoru pro Deník Jaroslav Třešňák.

