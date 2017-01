Oběť mrazů, v Jeníkově umrzl bezdomovec. Mrznou i ti v Teplicích, pomoc odmítají

Teplice - Letošní zima si vzala první oběť. V Jeníkově v opuštěné drážní budově našli minulou středu umrzlého člověka. Přivolaný lékař mu už nemohl pomoci. Pitva posléze potvrdila, že jednapadesátiletý muž zemřel v důsledku podchlazení organismu.

To, co vidíte na snímku Zdeňka Traxlera je bohužel každodenní smutný pohled na chodník před Komerční bankou v Teplicích, na pěší zóně. Je to místo, kde odvětrává na ulici teplo z kotelny v bance. Právě zde hledají útočiště bezdomovci.Foto: Deník/ Z. Traxler