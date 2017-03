Radek Chobot z BusLine: Krajská dopravní firma by byla příležitost pro korupci

Ústecký kraj – Autobusová krize okolo zvýšení platů linkových řidičů nekončí. Jeden z největších dopravců na severu Čech, společnost BusLine, se totiž začal stahovat z Libereckého kraje a usiluje o ukončení smluv i s krajem Ústeckým.

Radek Chobot.Foto: Deník/Vít Lukáš

Co bude dál, říká předseda představenstva společnosti a také bývalý ředitel ústeckého dopravního podniku Radek Chobot.



Proč odcházíte z Libereckého kraje a co se bude dít dál?



V Libereckém kraji jsme uzavřeli dodatek ke smlouvám, který navyšuje prostředky pro výplatu mezd o asi 5,7 milionu. Vzhledem k tomu, že tyto peníze stačí pouze na omezenou dobu, museli jsme se s Libereckým krajem dohodnout na smluvním vztahu. Nyní probíhá v Libereckém kraji výběrové řízení, kterého se zúčastníme a věříme v úspěch, který nám umožní zajistit dopravní obslužnost na území Libereckého kraje i nadále.

Jak vidíte situaci ohledně smluv s Ústeckým krajem?



Ústecký kraj nabídl dopravcům řešení, které navyšuje prostředky pro výplatu mezd o asi 5,7 milionu na každou smlouvu. Tyto prostředky nám stačí v každé oblasti na rozdílnou dobu, ale Ústecký kraj chce, abychom i přes to jezdili ještě další dva roky. Předložili jsme tedy Ústeckému kraji upravené výpočty, které počítají s vyplácením pouze minimální mzdy řidičům. V této variantě vydržíme dle oblastí od 11 do 24 měsíců. Proto jsme nabídli Ústeckému kraji možný odkup našich středisek a možnost provozovat si dopravu ve své režii. Oněch 5,7 milionu je v tak velké zakázce kapka v moři.



Proč takové řešení?



Zatím neexistuje žádné definitivní řešení; stále jednáme. Nabízíme Ústeckému kraji i okamžité ukončení smluv. Bohužel Ústecký kraj využívá všech svých možností, aby našel komfortní řešení pro sebe, a to na úkor řidičů a dopravců. Je pro nás neúnosné, platit navýšení de facto ze svého a to ještě, že budeme moci zaručit řidičům jen minimální mzdu.



Jak vidíte snahu Ústeckého kraje založit vlastní autobusovou dopravu?



Osobně nepovažuji tuto cestu s ohledem na nutnost obrovských investic za reálnou, je však na politické reprezentaci Ústeckého kraje, aby přednesla pádné důvody, proč chce jít touto cestou. Těžko si dovedu představit lepší příležitost pro korupční jednání v podniku, kde je tolik vstupů, kdy se k vám chtějí dostat lidi s mazivy, pneumatikami, autobusy, náhradními díly a dalšími věcmi, kde koruny dělají miliony. V soukromé společnosti toto nelze, jelikož je to vidět na hospodářském výsledku. V krajském rozpočtu se to bude těžko klíčovat. Řidičům je jedno, zda pracují pro nás, nebo pro Krajský dopravní podnik. Tak, jako dnes dokáží odboráři vyjednávats námi, budou o to razantněji vyjednávat s krajem.

Jak velký problém je pro vás zvýšená mzda řidičů?



V současné době vyplácíme o 6 milionů korun měsíčně navíc za celou společnost. V Ústeckém kraji to činí o asi tři miliony za měsíc navíc. Výpočet je komplikovaný, ale hlavní tíha nařízení vlády o platech řidičů je na dopravcích, kteří byli před lety nuceni podat co nejnižší ceny, aby zakázku dostali. V roce 2014 nemohl nikdo vědět, že vláda rozhodne, že řidiči autobusů stoupnou v roky ustálených tabulkových odměnách o 30 procent. Teď všichni jen krčí rameny, lidé chtějí od 1. ledna peníze, na které mají nárok, zato nám všude vysvětlují, že je to komplikované. Platíme hned a dostaneme „někdy“, a ještě ne všechno…



Jak si představujete linkovou autobusovou dopravu v budoucnu?



Bohužel mám pocit, že budoucnost autobusové dopravy se z rukou profesionálů přesunula do rukou advokátů, ekonomů a úředníků. Pokud nepřijde zásadní, systémová změna, tak ji nevidím růžově. Bude ubývat cestujících a pracovníků, kteří se budou na takové dopravě chtít podílet. Jen kvalitní doprava, která bude řádně zaplacená, udrží cestující v dopravě. Samozřejmě i důležitá veličina, řidiči. Těch je dnes opravdu žalostně málo. Věřte nebo ne, v době, kdy všichni studují na právníky či ekonomy, se prostě mladí lidé za volant nehrnou. Je to těžká, zodpovědná práce a jak vidíme, ani kraj ji nechce dobře zaplatit.



Co teď bude dělat vaše společnost dál?



Jezdíme pro tři kraje a 8 měst, téměř se všemi jsme již dohodnuti na dalších řešeních. Věřím, že se nám podaří obhájit naši pozici na dopravním trhu. Chceme být i nadále dobrým partnerem pro naše objednatele a cestující.

