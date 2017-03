Řidiči Arriva Teplice 8. března stávkovat nebudou

Teplice - Ohlášená stávka řidičů Arriva Teplice, která měla být ve středu 8. března, nakonec nebude. V neděli 5. března večer to jménem šéfa odborů teplického dopravce a také jménem předsedy stávkové komise pro celý Ústecký kraj, potvrdil Josef Linhart.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Podle něj ale momentální odvolání středeční krajské stávky neznamená, že odbory ruší stávkovou pohotovost. „Naopak. Stávková pohotovost nadále trvá. Odkládáme naši 24 hodinovou stávku v souladu s prohlášením Odborového svazu dopravy ze dne 22. února.

Čtěte více: Josef Linhart: Více peněz si za naši práci zasloužíme

V případě neúspěchu v jednání s vládou a Asociací krajů ČR, která má ultimatum do 15. března, se připojíme a podpoříme celorepublikovou stávku," uvedl v oficiálním prohlášení Josef Linhart, předseda odborů Arriva Teplice.

Přitom ještě v pátek média přinesla zprávu, že stávka řidičů autobusů, včetně těch z Arriva Teplice, kteří požadují navýšení mezd dle vládního nařízení, je čím dál více reálnější. „Jsme domluveni tak, že úderem první minuty 8. března se autobusy zastaví, a pak zase vyjedou uplynutím poslední minuty téhož dne," popisoval minulý týden plán odborový předák z BusLine Jiří Kuchynka.

Proč nestávkují ústečtí řidiči: Ústecký řidič vydělává 108 Kč na hodinu. V trolejbusu chce být až do důchodu

Na seznamu lidí za volanty, kteří se chtějí zapojit do stávky, bylo ještě během minulého týdne přes 500 řidičů. Do práce či do školy by se tak ten den autobusem nedostali obyvatelé Ústecka, Šluknovska, Děčínska, Teplicka, Chomutovska, Mostecka, Kadaňska, Vejprtska, Lounska a Lovosicka.

Autobusy denně v Ústeckém kraji přepraví zhruba 55 000 cestujících. Případná stávka by se nejvíce dotkla obyvatelů obcí, kde nejezdí vlaky či MHD.

Podle informací Deníku se do stávky nakonec nezapojí ani Bus Line. Oficiální vyjádření zjišťujeme.