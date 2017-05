Roky bydlí v Itálii. Přesto za odpad musí platit v Ústí

Ústí nad Labem, Teplice - Ověřit, kolik Ústečanů žije v zahraničí, prý podle magistrátu nelze. Musí tak platit za odpady, i když ve městě žádné nevyprodukují.

Doslova boj s větrnými mlýny zažívá už 13 let Miloslav Holubec.Foto: Deník/Kristián Šujan

Doslova boj s větrnými mlýny zažívá už 13 let Miloslav Holubec z Ústí. S magistrátem vede nekonečnou debatu o tom, aby jeho dceru s vnučkou úředníci osvobodili od poplatku 500 korun za komunální odpad.

Obě už roky žijí v italském městě Kaltern v Jižním Tyrolsku. Přesto se na ně pořád vztahuje povinnost platit v Ústí za odpady.

„Z rodinných důvodů má dcera neomezeně legalizovaný pobyt v Itálii od roku 2002, trvalý pobyt si však nechala v Ústí. Je hrdá Češka a nechce na tom nic měnit. Vnučka, která se narodila v Itálii, má italskou státní příslušnost. Ze zákona má ale trvalé bydliště dle matky, tedy také v Ústí. Není tam na Erasmu, ani na stáži, je tam doma! Do Čech za námi obě jezdí jen na pár dnů v roce," zoufá si Miloslav Holubec.

KOPÍRUJÍ ODPOVĚDI

Magistrát mu prý nechce vyjít vstříc. „Neustále mi odpovídá, ať si dcera změní trvalé bydliště. Proč by to dělala? To má roztrhat českou vlajku?" zlobí se Holubec. Dokládal dokumenty včetně rodných listů, které dokazují, že dcera s vnučkou v zahraničí žijí. Marně.

„Prokazování a ověřování pobytu v zahraničí by bylo velmi obtížné, pracné, a tudíž nákladné," napsala mu v dopise z roku 2016 primátorka Věra Nechybová.

Paradoxní je, že stejnou odpověď včetně naprosto identických vět dostal Holubec už v březnu 2015. Podepsaný byl tehdy primátor Josef Zikmund. Úředníci tak zřejmě využili oblíbené klávesy CTRL+C a CTRL+V a zkopírovali stejné vyjádření bez ohledu na Holubcovy dokumenty.

Od poplatku jsou v Ústí osvobozeny děti do věku tří let, ale například i osoby ve vazbě či výkonu trestu. Během roku 2016 nastoupilo do výkonu trestu celkem 222 lidí s trvalým pobytem v Ústí.

„Tito občané byli osvobozeni od placení poplatku," potvrzuje mluvčí magistrátu Romana Macová.

DĚTI A SENIOŘI ZDARMA

Město však jedná o nové podobě vyhlášky. „Zatím o ní nebylo definitivně rozhodnuto. Předběžně je možné říci, že od poplatků budou osvobozeny děti do 18 let a senioři nad 65 let. Údaje o tom, kolik občanů Ústí nad Labem žije dlouhodobě v zahraničí, úřad nemá k dispozici a neexistuje zdroj, z kterého by se to dalo zjistit," podotýká Macová.

„Nevím, jak mám vnučce vysvětlit, že odsouzený vrah za odpady platit nemusí, ale ona ano? Přitom města a obce to mají posvěcené od příslušného odboru na ministerstvu vnitra a určují si, jak bude vyhláška vypadat. Není to ilegální, jen se tím musí někdo zabývat, ne jako v Ústí," zoufá si muž a odkazuje na nedaleký Děčín.

„Tento případ máme vyřešený v obecně závazné vyhlášce. Pokud se někdo zdržuje dlouhodobě více než rok v cizině, je v Děčíně od poplatku osvobozený," říká vedoucí oddělení správy daní a poplatků děčínského magistrátu Zdeňka Čečáková. V zahraničí podle ní žije asi 500 lidí s trvalým pobytem v Děčíně.

„Je na nich, jaký důkaz předloží. Pokud jsou to občané a mají děti, které se narodily v cizině, jsou automaticky osvobozené. Neděláme z toho problém, nedivím se, že se to lidem v Ústí nelíbí. Přijde mi neseriózní poplatek od lidí chtít, když tady prokazatelně nejsou," upozorňuje Čečáková.

V TEPLICÍCH TO NEŘEŠÍ

Jiný případ představují lidé, kteří pendlují mezi Anglií a Českem a pobírají dávky v obou zemích. „Za odpad už ale platit nechtějí. Vyžadujeme potvrzení, že v Anglii jejich děti chodí do školy nebo podklady o vyplácení dávek," uvádí úřednice.

To v Teplicích se sazbami za komunální odpad nezabývají už vůbec.

„Nemáme žádné úředníky, kteří by poplatky vybírali. Platíme to z rozpočtu. Málokdo ví, že komunální odpad je jen zlomek toho, co má obec na starosti. Například listí a tráva, to je taky odpad a ceny jsou mnohonásobně vyšší, než se vybere na poplatcích za popelnici," dodává teplický primátor Jaroslav Kubera.