Románek už potřetí bojuje o život. Pomoci mu můžete koupí kalendáře

Krupka – Místo aby si pětiletý Románek užíval dětství, hrál si s kamarády a proháněl míč po hřišti, stala se jeho druhým domovem nemocnice Motol. S pomocí lékařů a svých statečných rodičů tam už potřetí bojuje se zhoubným nádorovým onemocněním.

Když šla maminka v létě roku 2015 s Románkem k doktorovi se zvětšeným bříškem, ani v nejhorším snu ji nenapadlo, že by mohlo jít o něco vážného. „Po vyšetření jsme se dozvěděli tu nejhorší zprávu -nádor na ledvině. Strašně jsem brečela a dokola si říkala proč?, proč? A hned to začalo… Ještě ten den jsme jeli do Prahy do Motola a začal kolotoč nejrůznějších vyšetření a první dávka chemoterapie injekcí..," popisuje začátek smutného příběhu maminka Míša.

Celý měsíc dostával Románek jednou týdně chemoterapii na zmenšení a zapouzdření nádoru, aby mohl jít na operaci. „Odstranili mu celý nádor s ledvinou a dva pakety uzlin. Následovala další chemoterapie a ozářky, bylo jich celkem 16. Během té doby mu několikrát museli doplnit červené krvinky. Po poslední chemoterapii na jaře loňského roku jsme byli šťastní, že vše skončilo, že nás syn je zdravý a že si konečně bude užívat dětství," vypráví Románkova maminka.



Radost ale netrvala ani dva měsíce. Zákeřná rakovina zasáhla znovu, tentokrát i v oblasti plic. Následovala další operace. Od té doby Románek s nemocí, kdy se objevily nové metastáze a nová ložiska, a také s mnoha komplikacemi, které léčbu provázejí, statečně bojuje. Bezmoc a strach, které prožívají jeho rodiče, si je těžké i jen představit.

„Když jsme doma, užíváme si jeden druhého. Čekají nás teď ale další chemoterapie a ozářky, které bohužel Románka ještě více oslabují, a doktoři se bojí, zda to jeho malé tělíčko zvládne…," svěřila se maminka.

„Pětiletý Románek je velmi statečný chlapec s ještě statečnějšími rodiči. Bojuje, už potřetí za svůj krátký život, se zhoubným nádorovým onemocněním. To je také důvod, proč vznikl tento kalendář. Chtěli bychom, aby Románkovi rodiče věděli, že tu nejsou sami. Že je spousta lidí, kteří je podporují a pořízením kalendáře přispěli na nákladnou léčbu."

Karel Cvejn, jednatel společnosti Sambular

Na boj s nemocí ale nejsou sami. Románkův tatínek pracuje jako řidič ve společnosti Sambular Logistics v Krupce. Právě jeho kolegové a kolegyně vymysleli projekt, kterým se snaží rodinu podpořit a pomoci jim. Proto se v rolích modelů nafotili a výtěžek z prodeje nástěnného kalendáře na rok 2017, který vytvořili v retro stylu, bude věnován právě Románkovi a jeho náročné léčbě.

„Do projektu jsme se zapojili všichni. Fotky udělal Martin Tic, o účesy se postaral děčínský kadeřník Jakub Hájek a o líčení Kateřina Marková. Kalendář stojí 200 Kč a pokud chcete pomoci i vy, můžete si ho objednat na facebooku společnosti nebo na hrebikova@sambular.cz, uvedla Veronika Hřebíková, asistentka obchodního ředitele, která se společně s ostatními zaměstnanci společnosti pro myšlenku pomoci rodině kolegy Průši prostřednictvím kalendáře nadchla. Stejně jako všichni její kolegové si moc přeje, aby Románek svůj boj se zákeřnou nemocí i potřetí a tentokrát natrvalo vyhrál.