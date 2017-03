Šárka Suchánková: Výhru v Proměnách Deníku jsem dostala k narozeninám

Teplice, Severní Čechy - Vítězka čtenářského hlasování 6. ročníku Proměn s Deníkem Šárka Suchánková přijela do teplického Studia Jana Burdová z Litvínova. Přiznala, že jela trochu s obavami, co ji čeká. Jde totiž o její první výhru v životě a zpočátku nechtěla věřit, že to je skutečně pravda.

Fotogalerie 4 fotografie Vítězka čtenářského hlasování 6. ročníku Proměn s Deníkem Šárka Suchánková přijela do teplického Studia Jana Burdová z Litvínova.Foto: Deník/Zdeněk Traxler

„Když jsem dostala mail, že jsem byla vylosovaná a vyhrála jsem, myslela jsem si nejprve, že si ze mě někdo dělá legraci." Nakonec ale odepsala a poslala na sebe i kontakt, protože při hlasování o nejlepší proměnu neuvedla své telefonní číslo. „Do půl hodiny mi volal ředitel společnosti David Hora, který mi vítězství potvrdil a pozval mě do Teplic," vyprávěla mi Šárka Suchánková. Šárka dala svůj hlas Tereze Kovaříkové, jejíž proměna ji zaujala nejvíc. „Nevěděla jsem, že už jde o šestý ročník Proměn. Byla to spíš náhoda, že jsem na Proměny narazila na webu Deníku a protože se mi líbila, poslala jsem svůj hlas Tereze Kovaříkové," řekla nám paní Šárka. O Tereze Kovaříkové čtěte více: Terka inspirovala svým optimismem Sympatická maminka osmnáctiletého syna se zajímá o módu a módní trendy, chodí cvičit na trampolíně a do kina na české filmy. „Syn si teď udělal řidičák, tak se těším, že až spolu budeme jezdit na výlety, což máme oba rádi, už budu mít řidiče." ŠKODA, ŽE UŽ NEMÁ VLASY DO PASU Jako výhru v čtenářské soutěži převzala Šárka Suchánková od Jany Burdové luxusní Styler od firmy Bionic, vlasovou kosmetiku Redken i s vysvětlením, jak ji správně používat a také poukaz na proměnu ve Studiu Jana Burdová. Vice o letošním ročníku Proměn s Deníkem: Rovnováhu mezi dáváním a příjímáním má smysl hledat v každém věku „Měla jsem vlasy až do pasu, ale nechala jsem si je hodně zkrátit. Původní barvu vlasů mám černou, ale protože mi všichni říkají, že v kombinaci s výraznýma očima, které mám po tatínkovi čokoládové, vypadám přísně, nechala jsem si na zimu udělat melír," svěřila se paní Šárka. Jana Burdová trochu zalitovala, že už Šárka nemá vlasy do pasu, takže velké stříhání nebude. Ale už se společně domlouvaly, co vlasům prospěje v oblasti péče a že proměnu samotnou nechají na léto. „Život je náhoda. Nikdy jsem ještě nic nevyhrála. Tady jsou navíc všichni moc milí a usměvaví. Je to krásný dárek k narozeninám, které mám zítra," rozloučila se s námi výherkyně.

Autor: Olga Tušicová