Sbírka už je u Fousků. Děkujeme

Sbírku pro opuštěná zvířata jsme tentokrát zaměřili především na opuštěné a nebo týrané kočičky, které mají doma do doby, než najdou nový domov, členové občanského sdružení Fousek.

Sbírka pro útulek.Foto: Foto: Deník - Zdeněk Traxler

Fousek je nezisková organizace, žijící jen z darů a příspěvků, která v současné době pečuje o stovku opuštěných koček a koťat. Na další příjem už nemají kapacitu ani prostředky.

„Nedovedu si vůbec představit, co by s našimi koťaty a kočkami bylo, kdyby se nám nepodařilo sehnat pro ně krmení. Jsme vděční za podporu hodných lidí a sponzorů. Poděkujte prosím za nás i všem, kdo se zapojili do sbírky Deníku," napsala nám jménem o.s. Fousek Irena Málková.

Lidé přinášeli do redakce granule, konzervy a další dobroty, stelivo i hračky. Do sbírky pro opuštěná zvířata se zapojily jako každý rok i děti z teplických mateřských školek Čtyřlístek v Zelené ulici a Kaštánek Na Stínadlech. Moc jim i jejich rodičům a paním učitelkám děkujeme. Finanční sbírku uspořádali na Střední škole obchodu a služeb v Alejní ulici v Teplicích a mezi žáky a učiteli vybrali 1880 korun. Společně s dalšími dvěma hodnými dárci se tak pro Fouska sešly více než tři tisíce korun na léky, nebo co bude pro kočičky potřeba. Máme z toho radost.

Fousek není klasický útulek, kam přijdete a uvidíte všechny kočičky na jednom místě.

„Z finančních důvodů si takové zařízení nemůžeme dovolit. Takže se snažíme jak se dá. Naše čičiny jsou umístěny v domácích, zapůjčených či pronajatých depozitech nebo přímo v útulku v Úpořinách. Domácí depozita mají velkou výhodu v tom, že máme zvířátka stále pod dohledem a ty bojácnější se snáze začlení do smečky a rychleji si zvyknou na člověka. Můžeme lépe sledovat jejich zdravotní stav i vývoj jejich povahy," vysvětlují členové Fousku.

Podrobné informace i fotografie kočiček, které čekají na nový domov, najdete na www.fousek-kocky.cz.

Tady jeden příběh kočičky…

Miluška už je v kočičím nebi

Případ týrané kočičky Milušky je jedním z řady těch, které vypovídají o tom, jak krutý dokáže být k bezbrannému zvířeti člověk.

Kočička byla nalezena 18. prosince večer nedaleko teplického gymnázia a hned putovala

na veterinu, kde se jí ujala MVDr. Hrbková. Kočička měla na jedné straně zlomenou čelist, celé patro i jazyk byly spálené nebo rozežrané. Bylo zřejmé, že nemohla delší dobu jíst ani pít a že musela trpět neskutečnými bolestmi.

Podle vyjádření veterinářky bylo podezření na spáleninu od elektrického proudu nebo od žíraviny.

„Podle všeho tedy nešlo o venkovní, divokou kočku, ta by k takovému úrazu přišla jen těžko. Miluška, jak jsme ji pojmenovali, byla důvěřivá kočka, která na svoji důvěřivost takto krutým způsobem doplatila. Její záchraně jsme věnovaly veškeré síly, byla napojena na umělou výživu, podstoupila i rentgenové vyšetření. Bohužel její trápení bylo tak veliké, že euthanázie byla pro ni vysvobozením," popsala za dobrovolnice ve Fousku Lenka Šiková.

„Miluška si přišla k lidem v nejhorší chvíli pro pomoc, ale na její záchranu už bylo bohužel pozdě.

Nemůžeme pochopit, kdo mohl tak krutým způsobem týrat nevinného tvora. Je nám z toho velice smutno, záchrana nalezených koček a zejména koťata nás stojí ohromné úsilí a veškerý volný čas, na druhou stranu se pak setkáme s takovouto krutostí. Smutný osud Milušky vyvolal mezi našimi příznivci a milovníky zvířat velký ohlas, ale zároveň i velkou nevoli vůči tomu, kdo jí ublížil.

Děkujeme všem, kterým osud Milušky nebyl lhostejný a finančně i morálně nás podpořili."