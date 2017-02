Sebevraha policisté nenašli. Vlaky u Bohosudova nabíraly zpoždění

Bílina – Dvě kola před koncem základní části 2. hokejové ligy už je jasno o tom, že bílinští Draci se do play off nepodívají, s jistotou, která je podobná smrti, skončí na deváté příčce. To ovšem nic nemění na tom, že v průběhu sezóny zaujali jedním velmi neobvyklým jménem.