Vydávání lékařských posudků je jednodušší

Teplicko, ČR - Postupy při vydávání lékařských posudků budou jednodušší. Platnost posudků o zdravotní způsobilosti dítěte se prodlouží z jednoho na dva roky. Senát to schválil v rámci novely o specifických zdravotních službách. Normu, která částečně vychází z unijních předpisů, nyní dostane k podpisu prezident.

Novela rovněž umožní ve zvlášť odůvodněných případech provést kastraci u pacienta, "který ještě násilný sexuálně motivovaný trestný čin nespáchal". Hranice věku pacienta, u něhož bude možné za zákonem stanovených podmínek provést kastraci, se sníží z 25 na 21 let.

V oblasti posudkového lékařství má vládní předloha zavést možnost vzdání se práva na přezkoumání posudku. Poskytne také možnost využívat pracovně-lékařské služby prostřednictvím jiného smluvního poskytovatele. Praktičtí lékaři, kteří posuzují zdravotní způsobilost zaměstnanců, by nově nemuseli povinně vykonávat dohled a poskytovat poradenství.

Poslanci novelou prodloužili v návaznosti na zdravotní prohlídky z jednoho na dva roky platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte, který je potřebný například pro školy v přírodě, letní tábory nebo lyžařské výcviky. Dolní komora naopak odmítla zrušení povinnosti rodičů potvrzovat bezinfekčnost svého potomka před odjezdem na takovéto akce.

Sněmovna také odolala snahám upravit podmínky pro umělé oplodnění prostřednictvím anonymního dárcovství nebo snížit hraničního věk ženy z 49 na 45 let. Do novely se nedostala ani úprava, která by zakázala donošení dítěte náhradní matkou s výjimkou blízkých příbuzných. Poslanci pouze upravili v souvislosti s léčbou neplodnosti možnost transplantace dělohy od žijící dárkyně, a to i mezi příbuznými ženami.