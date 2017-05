Servírka dostala výpověď. Kvůli EET

Teplice - Bez práce je na Teplicku pět tisíc lidí. Firmy hledají kuchaře, kteří odcházejí do Německa.

Patnáct let pracovala dvaapadesátiletá Petra v restauracích. Většinu času „načerno". Popřípadě pouze na ne příliš výhodnou smlouvu. S majitelem se prý vždy nějak dohodla na zdravotním a sociálním. Peníze za odvedenou práci dostávala tzv. bokem.

ŽILA ZE SPROPITNÉHO

Žila také ze spropitného, které jí za měsíc dělalo někdy i několik tisícovek. Neznala, co je to dovolená.

„Když pak přišlo EET, tak mi majitel řekl, že už na mě nebude mít peníze, a že si bude muset hospodu dělat sám," vypráví svůj příběh. „Chtěla jsem po něm klasickou smlouvu," upřesnila bývalá servírka. Nakonec tedy musela dohodě odejít.

Nové zaměstnání si nakonec našla sama. A to i přesto, že je na Teplicku bez práce pět tisíc lidí, jak uvádějí nejnovější statistiky úřadu práce. Výhodou nyní je, že začínají sezónní práce, a tak jsou nejžádanější profese zedníci, stavební dělníci a přidavači.

Dlouhodobě řidiči, a to jak autobusů, tak kamionů. Například v teplických ulicích jezdí v rámci MHD náborový autobus. Respektive má na bočních a zadní stěně zvenku polepovou reklamu, která láká nové zaměstnance za volanty MHD. Podobně nabírají firmy zajišťující přeshraniční kamionovou dopravu.

„Dělám u teplické firmy, která přijímá řidiče po celý rok. Je to sice spíše práce pro ty, kteří nemají rodinný život, ale i tak se dá spokojeně žít. Jen jste značnou část měsíce mimo domov," říká Milan Proškovský, který za volant kamionu usedl před osmi lety, když mu bylo 23 let. O tom, že by se usadil a měl rodinu, našel si běžnou práci někde v okrese, neuvažuje. „Zatím mě tam drží platové podmínky," podotýká.

NEUMÍ ANI SVÍČKOVOU

Právě kvůli penězům odešel letos pracovat do Německa nejeden kuchař, takže místní restaurace hledají náhrady právě na letní sezónu.

„Přijde mi sem člověk, že právě vyšel hotelovku. A řekne si o dvacet tisíc korun. Přitom neumí ani pořádně uvařit svíčkovou. Nebo dochutit polévku. Vyzkouší si tu týden, řekne si o peníze a už nepřijde," vypráví provozovatel restaurace Marek Lusa.

Podobné zkušenosti má také Vlastimil Kratochvíl, který provozuje malou restauraci v Šanově. V gastronomickém oboru se pohybuje dlouhá léta.

„Sehnat dobrého kuchaře a udržet si ho, není snadné. To platí také o dalším personálu," dodává s tím, že na plac restaurace musí jak on, tak jeho manželka.

Problém pro ně je, že schopní lidé odcházejí pracovat do ciziny, a to především kvůli penězům. Například Václav Mezek. „Dostal jsem nabídku jít dělat na loď. Práce tam v kuchyni je úplně o něčem jiném, než někde v restauraci v Teplicích," říká.

Na Teplicku bylo na konci dubna bez práce přes pět tisíc lidí, míra nezaměstnanosti dosáhla 5,6 procent. Průměrná míra nezaměstnanosti v rámci Ústeckého kraje je pak sedm procent.

I přes příznivé číslo míry nezaměstnanosti v regionu, jsou Teplice v první „nejhorší" dvacítce měst v celorepublikovém žebříčku, který zobrazuje počty lidí bez práce. Teplický okres také patří v kraji k těm, kde je na seznamu uchazečů o práci nejvíce osob se zdravotním postižením.

Podle Michaela Friedricha, který provozuje v Teplicích rychlé občerstvení, je to o přístupu zaměstnavatelů. Právě v jeho provozovně MC Donalds pracuje mladý muž na vozíku. Objednává jídlo na tzv. drivu. Má sluchátka a zadává přes počítač objednávky řidičů, kteří přijíždějí k okénku autem.