Silnice v kraji jsou sjízdné. V horách leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem

Ústí nad Labem - Nový sníh komplikuje dopravu v Ústeckém kraji, potíže jsou především ve Šluknovském výběžku, informují silničáři. Většina komunikací je sjízdná se zvýšenou opatrností. Teploty v kraji se pohybují od minus dvou do plus tří stupňů Celsia.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv



Kamion, který nemůže vyjet kopec, blokuje Pražskou ulici v Rumburku na Děčínsku. Silnice I/9 je podle silničářů v těchto místech pod novým sněhem i namrzlá.

Dálnice D8 i silnice prvních tříd v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice jsou po chemickém ošetření, přesto mohou být kluzké. Na Teplicku by měli řidiči počítat se zbytky rozbředlého sněhu.

Na silnicích v Krušných horách leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky. Na horách je silný vítr. "Na Bouřňáku je vánice (bílá tma), vítr v nárazech až 30m/s. Nedoporučujeme vůbec odbočovat z hlavní silnice na Bouřňák. Tvoří se až dvoumetrové závěje," řekl ředitel SC Bouřňák Pavel Tetřev. Vedení areálu momentálně pracuje na odklizení sněhu z parkoviště. Přes noc v Mikulově napadalo až 20 cm prašanu. Zatím jsou tam v provozu od 9 do 16h Mikeska a Údolíčko. Ostatní sjezdové tratě nejsou upraveny a nejsou v provozu.

Problémy se sněhem zaznamenali i na Cínovci. "Na vrcholu sněží, je silný vítr. Silnice byla protažená před několika hodinami, strašný," řekl ve středu dopoledne provozovatel hotelů Pomezí a Krušnohorský dvůr na Cínovci Ondřej Bula.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji zataženo až oblačno, občas se sněžením, na horách sněžení trvalejší a vydatnější. V nižších polohách se zpočátku objeví i déšť se sněhem. Večer četné sněhové přeháňky. V polohách do 500 metrů nad mořem se místy bude tvořit náledí. Nejvyšší teploty vystoupí na jeden až čtyři stupně Celsia, na horách na minus dva až plus jeden stupeň. Ještě ráno bude foukat velmi silný vítr s nárazy v nižších polohách až 75 km/h, na horách kolem 110 km/h. Postupně bude slábnout.

V polohách nad 400 metrů může ojediněle do noci na čtvrtek zejména na Šluknovsku napadnout až 15 centimetrů, v Krušných horách až 20 centimetrů nového sněhu.