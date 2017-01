Silný vítr přidělává práci hasičům. Moldava musela zastavit údržbu silnic

Teplicko - Silný vítr řádí v pátek v Ústeckém kraji. Správa silnic Ústeckého nedoporučuje vyjíždět do oblasti Krušných hor na Chomutovsku z důvodu extrémně silného větru a špatných meteorologických podmínek.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Z. Traxler

Podle aktuálních informací jsou zatím uzavřené dva úseky silnic. Uzavřená je silnice 223 v obcích Výsluní a Křimov. Silnice je neprůjezdná, jsou na ní zapadlá auta. Sněhové jazyky uzavřely podle policejního webu také více než šestikilometrový úsek silnice číslo 22314 mezi Kláštercem nad Ohří a Měděncem. Silnice je nesjízdná, na místo míří silničáři. Problémy jsou i na Moldavě. Obec tam dokonce přerušila zimní údržbu místních a účelových komunikací na Novém Městě, horní i dolní Moldavě a to od pátku do pondělí 16.1. večer.

"Důvodem je silný nárazový vítr, který potrvá až do neděle a zároveň porucha obecní sněhové frézy. Použití traktoru externí firmy je v současné době do odvolání vyloučeno. Veškerá údržba bude obnovena po zklidnění povětrnostní situace. Doporučujeme všem, aby nevyjížděli. Údržba hlavní silnice 382 je zajištěna kyvadlově dvěma sypači, ale odstavné plochy v současné době nejsou k dispozici. Všichni, kteří nechají vůz na silnici, znemožní údržbu celé lokality. V naléhavých případech (úrazy apod.) volejte horskou službu 1210 NON STOP SOS," řekla Eva Kardová místostarostka Moldavy a dodala: "Spolupracujeme se SUS, abychom připravili odstavné prostory pro účastníky závodu Krušnohorská 30, který pořádá Lokomotiva Teplice. To je maximum, co můžeme pro závod udělat. Na místě bude asistovat i dopravní služba Policie ČR."

V Ústeckém kraji vichr kácí stromy a poškozuje střechy. Uvedl to mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Hasiči podle Marvana evidovali od osmi ráno do půl druhé odpoledne zatím 11 výjezdů.

"V Kadani odstraňovala dobrovolná jednotka z vozovky stromy na dvou místech, na jednom jej odstranily Technické služby. V Račeticích odstranila dobrovolná jednotka pádem hrozící švestku," řekl Marvan. V Měděnci v Krušných horách zase odlétla z budovy plechová střecha. V Podbořanech hasiči rozřezali přístřešek autobusové zastávky, který vítr shodil na plot.

V Žatci hasiči zasahovali na pozemku školy, kde byl poškozený strom, další likvidovali v Krásném Dvoře na Lounsku. V Libkovicích dobrovolná jednotka zabezpečila prostor kolem prasklého stromu, který kvůli komplikovanému terénu nešel odstranit, dodal Marvan.