Síní slávy jiní končí. Pro Janu Burdovou to byl start

Teplice /ROZHOVOR/ - Kadeřnice Jana Burdová začala svoji kariéru před dvaceti lety. V kadeřnických soutěžích začala sbírat kadeřnické Oskary ve velkém. Svým trojnásobným vítězstvím titulu Kadeřník roku České a Slovenské republiky vstoupila jako první kadeřnice do Síně slávy.

V kadeřnickém oboru je to nejvyšší ocenění, jakého lze dosáhnout.

Jana Burdová je uznávanou osobností v české i zahraniční účesové tvorbě. Od roku 1995 je také majitelkou a manažerkou studia Jana Burdová. V Londýně trénuje se špičkovými kadeřníky z Evropy nové techniky střihů, sama učí mladé kadeřníky.

Spolupracuje s předními fotografy, herečkami i modelkami na řadě zajímavých projektů. Po Proměnách s Deníkem udivuje svojí kreativitou televizní diváky. K tomu se pravidelně zapojuje do charitativních projektů. O Janě se dá psát z mnoha úhlů pohledu. A pokaždé to bude zajímavé.

Jak dlouho Vám trvalo, než se z neznámé, začínající kadeřnice z Teplic stala jedna z nejvýraznějších kadeřnických osobnosti České republiky a co pro Vás bylo v cestě na kadeřnický Olymp to nejtěžší?

Napadlo mne období před deseti lety. Kdy jsem začala mít první úspěchy v soutěži Kadeřník roku, ale tak to nebude. Tomuhle času předcházelo dlouhé období sbírání zkušeností vlastně už od školy. Nejvýrazněji mne asi ovlivnily tři věci, mé první zaměstnání v salonu Perla a dvě dámy Irena Padevítová a Marta Moravcová, které byly mé první vzory. Marta mne inspirovala svou kadeřnickou kreativitou a Irena svým manažerským přístupem k práci, bez kterého se dnešní kadeřnická práce neobejde. Poté mne formovala spolupráce s německou klientelou, která mne naučila zodpovědnosti za mou práci. Třetí období bylo už to soutěžní, kdy se má práce stala veřejně známou a začala jsem již vážně budovat značku Jana Burdová a kadeřnické služby nejvyšší možné kvality.

Co bylo nejtěžší?

Vždy, když vám něco připadá nejtěžší, jakmile najdete řešení, přestane to být těžké. A poté samozřejmě vidíte, že vás to nejvíce naučilo. Takže dnes díky za všechna těžká období. A také díky za lidi, kteří mi jsou po boku, když mi není dobře. To je moje největší štěstí.

Vím, že jste náročná nejen na své zaměstnance, ale především na sebe. Abyste mohla úspěšně řídit svoji firmu, vzdělávala jste se s pomocí koučky v manažerské praxi. V Sassoon Academy v Londýně trénujete se špičkovými kadeřníky z Evropy nové techniky střihů, inspirujete se kreativitou a světovými kadeřnickými trendy. Jak moc je pro Vás důležité na sobě neustále pracovat a jak Vám to pomáhá jako profesionální trenérce, když učíte kadeřníky nové techniky?

Bez mého vzdělávání bych nemohla kvalitně učit kadeřnickou i jinou práci. Sassoon Academy je naprosto výjimečná škola, s více než šedesátiletou tradicí a učí nás osobnosti jako Mark Hayes. Právě Vidal Sassoon založil tuhle školu, ale především vymyslel způsob, jak kvalitně postavit střih vlasů, na principech geometrie. Dodnes se podle toho učí stříhat kadeřníci po celém světě. Osobnost Vidala Sassoona znamená v kadeřnickém světě totéž, jako Christian Dior v oboru módy. To, že se mohu každoročně několik týdnů učit od těchto mistrů, výrazně ovlivňuje kvalitu mé práce. Jak pro klienty v mém Studiu, tak pro lidi v mém týmu, se kterými denně spolupracuji. No a má koučka Eliška zase umí nastavit zrcadla tak, abych našla cestu z většiny manažerských a osobních slepých uliček. Život je krátký a je třeba se učit od těch, kteří to skutečně umí.

Vždycky zdůrazňujete, že nejdůležitější je, aby klient opouštěl Studio Jana Burdová s dobrým pocitem ze sebe sama, zvýšil si sebevědomí a odnášel si informace, jak o svůj vzhled pečovat i doma vhodnými přípravky, aby měl zdravé a kvalitní vlasy. Daří se to?

Teď už ano, byla to dlouhá cesta a vlastně stále je, pokud pracujeme s novým klientem. Víte, kadeřnický obor se ve světě za posledních dvacet let výrazně změnil. Klient očekává více, než jen zkrácení vlasů, zakrytí šedin a pár drbů. Nesmírně rychle se rozvíjí obor kadeřnické chemie – zejména směrem k ochraně zdraví vlasů a pokožky. Techniky zesvětlení vlasů jsou každý rok nové a musím říci, že nádherné. Klienti toto sledují a nosí si obrázky celebrit, které mají vlasy ošetřené tímto způsobem. Kadeřníci, kteří si nenajdou cestu naučit se tyto nové způsoby práce, prostě klientovi jeho očekávání nemohou splnit. No a zodpovědnost za ochranu zdraví vlasů, se kterými kadeřník pracuje, snad není nutné ani komentovat. Kdyby jste měli jemné hedvábí a dali si z něj ušít šaty a švadlena by vám je dala ušité, ale látku pomačkanou a potrhanou, asi by se vám to nelíbilo. Ještě by vám řekla, že to jinak nejde. No a vlasy? To je přece součást našeho těla a péče o jejich zdraví je stejně důležitá, jako třeba o pokožku nebo nehty. A kdo jiný by měl poradit, než váš kadeřník.

Z dopisů žen, které posílají své životní příběhy a chtěly by se zúčastnit Proměn s Deníkem je zřejmé, že většina z nás má problém najít svůj styl, jaký nám bude slušet, a budeme se v něm cítit dobře. Víme jen, že potřebujeme změnu. Ale tápeme v tom, jestli změnit střih, barvu vlasů, nebo rovnou z gruntu životní styl. Co s tím?

Za tu dobu, co se Proměnami zabývám, jsem zjistila, že každá žena se v určitém období života dostane do situace, kdy její okolí očekává, že sama sebe postaví stranou a svou pozornost a čas věnuje péči o druhé. Například o malé děti. Ženě to dává na čas energii a dobrý pocit, že je užitečná. Pokračuje, chce být dobrou partnerkou, matkou, kolegyní. Děti už nejsou malé, tak pečuje o ty velké, manžela, rodinný krb, dům atd. Když nenaučíme své blízké, aby taky někdy dali svůj čas oni nám a nechali nám vlastní prostor, vznikne dlouhodobá nerovnováha. A jakýsi zvláštní stav, kdy zapomenu, kým vlastně jsem a co bych vlastně chtěla já sama. Kdo dlouhodobě dává energii pouze směrem ven, už ani nemá sílu to měnit. A to jsou ty chvíle, kdy nás napadne začít měnit vlasy, koupit si něco na sebe a být zase chvíli prostě jen sexy ženou, která se má ráda a cítí se dobře. Tady nejde o „šminky a hadříky", ale o hledání cesty k sobě. Nechce se vlastně „proměnit", jen najít sebe sama. A když se sobě líbí, je schopná změnit cokoliv. Dá jí to tolik energie a odvahy, že postupně zvládne i fakt, že partner nebo děti by raději měli svůj klid a vše při starém.

Vím, že jste velkým propagátorem zdravého životního stylu, nejíte maso, pro své klientky jste pořádala přednášku o zdravé výživě. Jak moc ovlivňuje výživa kvalitu našich vlasů?

Nejen vlasů, ale i pokožky těla a hlavy. Čím více se tímto tématem zabývám, objevuji doslova nový svět. Vlasy jsou spojeni s naším tělem a jsou jakýmsi zakončením nás samých. Když jsme dlouhodobě unavení, tělo stahuje energii do středu těla – k srdci a na vlasech se to projeví jako první. To, jak žijeme a jak se stravujeme, se na nich výrazně projevuje. Když například příliš zatěžujeme náš trávicí systém, tělo se nemá jak čistit a ukládá toxiny různě po těle. A náš organismus s touto zátěží musí denně žít. Mozek vyhodnotí vlas jako životně nejméně důležitý orgán a potřebnou energii nasměruje jinam. A vlasy jsou náhle bez lesku, doslova přes noc ztratí vitalitu a jen tak visí. V podstatě se dá říci, že zrcadlí to, jak se cítíme my sami. Jsme li skleslí, jsou zplihlé i naše vlasy. Vždy říkám klientům – pokud jste vyčerpaní, nečekejte, že vaše vlasy budou zářit energií. Kde by jí vzaly? Pro tělo je zátěž jak střídání diet, tak i zbytečné množství potravy – zejména není - li pro nás využitelná. Nehledě na to, že když své tělo živíme něčím, z čeho nám pak není dobře, máme špatnou náladu a většinou říkáme: „vypadám hrozně". A pomáhá uvědomit si, že tělo živíme nejen jídlem a pitím, ale také myšlenkami. A proto vybírejme si jen ty „chutné" :)

Vaše studio se zapojuje do řady charitativních projektů. V rámci každoroční akce Střihaton pomáháte organizacím, zaměřujícím se na pomoc dětem a handicapovaným, podporujete děti v dětském domově. Nejnovějším projektem je nadace Děti pomáhají dětem, kde jsou v hlavní roli právě vlasy. Můžete vysvětlit, jak vlasy mohou pomáhat?

Společně s mými zaměstnanci jsme založili nadaci Děti pro děti. Myšlenka je prostá. Děti, které si chtějí nechat ostříhat své dlouhé vlasy, je naším prostřednictvím darují jiným, kteří o vlasy přišli v důsledku onemocnění. Moc se na to těšíme. Vlasy sbíráme již nyní a zapojují se nejen děti, ale i naši dospělí klienti. Pokud někdo z čtenářů plánuje dát si ostříhat dlouhé vlasy alespoň 20 cm, zavolejte nám a my vás jako odměnu za vaše vlasy zdarma ostříháme.